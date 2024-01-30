На iPhone 15 вийшла Death Stranding: все не дуже добре

Для завантаження Death Stranding знадобиться щонайменше iPad Pro 3 покоління, iPad Air 5 покоління (засновані на чипі Apple M1) або iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro). Примітно, що порівняно з десктопною версією iOS-порт гри займає лише трохи менше місця – близько 50 Гб.

Звичайно, найкомфортнішими для гри стануть iPad Pro 6 покоління на базі Apple M2 – їхня графічна продуктивність і потенціал розсіювання значно вищі, ніж у iPhone. Проте, Apple стверджує, що для комфортної гри підійдуть і останні смартфони компанії.

Перші тести, проведені блогером MrMcRight, вказують на те, що насправді все не так райдужно. Крім не надто зручного сенсорного управління (для гри краще використовувати геймпади Xbox або Playstation), iOS-порт Death Stranding не може похвалитися хорошою оптимізацією.

Навіть у HD-роздільній здатності рендерінгу, низьких налаштуваннях графіки й обмеження в 30 кадрів за секунду, iPhone 15 Pro не показує стабільну продуктивність, відчутно нагріваючись і в складних сценах знижуючи частоту кадрів до 25-20 FPS. Деякі користувачі стикалися з проблемами промальовування деяких віддалених об’єктів і навіть вильотами гри.

Тут далеко до “революції” в мобільному геймігу. Проте Apple обіцяла лише “паритет функцій”, нічого не кажучи про “паритет продуктивності” при зіставленні її мобільних пристроїв з повноцінними ігровими рішеннями.

Цікаво, як Death Stranding працюватиме на iOS і iPadOS після кількох патчів і оптимізації.