Що станеться, якщо людина потрапить у відкритий космос без скафандра?

Не будемо тішити себе ілюзіями. Якщо людина потрапить у відкритий космос – вона, природно, помре, якщо її звідти швидко не витягнуть в нормальне середовище проживання і правильно НЕ реанімують. Але як саме це станеться? На цю тему є багато помилок: що тіло вибухне, висохне або миттєво замерзне. Насправді все станеться не так жорстко.





Чим відкритий космос небезпечний для людини без скафандра?

Перегрів або переохолодження. Поняття температури як такої в космосі не існує, оскільки цей стан матерії, а не вакууму. Якщо людина потрапить в космос, то її температура буде залежати від наявності тіні або відстані до найближчої видимої зірки, оскільки це єдине джерело тепла, від випромінювання якого не захищає атмосфера. В результаті організм переохолодитися в тіні, поступово втрачаючи тепло випромінюванням, або нагріється до летальної температури. Але перш ніж це станеться, свою роботу зробить вакуум .

Тиск в космосі дорівнює нулю. І це проблема, тому що в людському тілі він становить 1 атмосферу. Плоть і шкіра здатні витримати такий перепад тиску , але не легкі і судини усередині нашого організму. Уже через 60-90 секунд вони стиснуться, і кровотік буде заблокований.

Через високі вимог до захисту, скафандри космонавтів такі здорові, і так дорого коштують. Наприклад, 4 скафандра NASA в 1974 році обходилися в виробництві ~ 150 млн доларів.

Так що ж станеться з живою людиною?

Найкраще це описує радянський «Довідник Космічної біології і медицини». У другому виданні, яке вийшло в 1972 році, пишуть:

Якщо затримати подих, і в легенях буде повітря – відбудеться баротравма, оскільки через різницю тиску кисень буде прагнути назовні з величезною швидкістю. Якщо намагатися вдихнути – розвинеться кесонна хвороба. Тому єдине рішення – навпаки видихнути, що призведе до задухи.

До 10-15 секунд може зберігатися ясність розуму, потім відбудеться втрата свідомості. У нетренованої переляканої людини цей час буде ще менше через викид адреналіну, після якого тіло швидше спалить кисень.

Тактильні відчуття теж відомі. Шкірою буде відчуватися прохолода, в роті і очах з’явиться сухість – тому що з усіх поверхонь випаровується волога. Уже в перші хвилини почнуть з’являтися сонячні опіки на неприкритих ділянках шкіри.

Кровообіг припиниться через стиснення судин. Венозний тиск зрівняється з артеріальним і станеться зупинка серця.

Виходить, що: ніякої жесті, яку звикли показувати в фантастичних фільмах, не відбудеться. Навіть біль навряд чи буде відчуватися: людина просто втратить свідомість і загине від нестачі кисню. Всі інші ушкодження (судин, серця, тканин) відбудуться вже після загибелі мозку.

Чи можна вижити?

Теоретично так. Якщо людину протягом 60-90 секунд повернуть в нормальне середовище проживання, і якщо вона вчасно видихне і не спробує дихати. Передбачається, що стільки часу тіло може перенести без смертельних наслідків. На цю тему навіть проводилися досліди: шимпанзе і собаки виживали і відновлювалися, побувавши в вакуумі до 2 хвилин.

Чи потрапляв реальна людина у відкритий космос без скафандра?

Ні, але був випадок потрапляння американського техніка Джима Леблана в штучний стан космічного вакууму (тобто тільки знижений тиск). Це сталося, коли його скафандр розгерметизувався на випробуваннях в 1966 році в Х’юстоні. Через 14 секунд він втратив свідомість, але через 90 секунд тиск у випробувальній камері відновили, і чоловік прийшов до тями.