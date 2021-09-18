Як правильно скласти оголошення про продаж смартфона щоб вигідніше його продати

Незважаючи на те, що купити новий якісний смартфон можна за цілком прийнятні гроші, багато користувачів вважають за краще економити і брати гаджети з рук на вторинному ринку. Тому, якщо у вас є зайвий телефон, варто задуматися про те, щоб продати його. Ну а грамотно скласти оголошення ми вам допоможемо.





Фотографії

Основний момент. Фотографії в оголошенні – немов вітрина в магазині. Знімки повинні бути такими, щоб вони залучали потенційного покупця. Ніхто не говорить про кадри студійної якості, але сфоткати телефон при хорошому освітленні і без зайвих предметів на фоні може абсолютно кожен.

Назва

Не потрібно писати в назві оголошення щось на кшталт “Продаю телефон”. Обов’язково вказуйте модель, конфігурацію пам’яті і дефекти в разі їх наявності. Так ви заощадите час і собі, і іншим.

Опис

В описі потрібно більш детально розповісти про характеристики та стан телефону, а також вказати іншу додаткову інформацію: чи йдуть в комплекті зі смартфоном аксесуари на кшталт зарядника або навушників, коробка, діє на апарат гарантія і т.д. Можна вказати причину продажу, оскільки багатьох покупців цей момент цікавить.

Ціна

Ясна річ, що в оголошенні треба вказати суму, за яку ви готові розлучитися з своїм телефоном. Також вкажіть, чи допускається обмін або торг. Скажемо відразу – майже завжди покупці будуть намагатися збити ціну на кілька сотень а той тисяч гривень, тому спробуйте “накинути” кілька сотень чи тих же тисяч до початкової вартості. Якщо така стратегія не увінчається успіхом – знижуйте ціну на тисячу в тиждень, ну або просто чекайте покупця, якщо вам не потрібно терміново продати гаджет.

Контактні дані

Не рекомендуємо залишати в якості контактів в оголошенні тільки номер телефону. У 2021 році багато користувачів вважають за краще спілкуватися в месенджерах і соцмережах, тому радимо прикріпити посилання на телеграм, сторінку Fb або Instagram. Ну і вкажіть час, коли ви готові спілкуватися з клієнтами.