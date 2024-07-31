5 правил, які перетворять ваш смартфона на “довгожителя”

Сучасні мобільники розраховані не на такий вже й тривалий термін функціонування – 2-4 роки.

Ба більше, несправності можуть виникнути вже через кілька місяців після придбання смартфона.

«Гаджетів-довгожителів» не так вже й багато. Але вони є.

І їхніми власниками зазвичай є обережні люди, які звикли вивчати правила використання того чи іншого пристрою перед початком його експлуатації.

Хочете, щоб ваш смартфон працював роками? Тоді ознайомтеся з нижчепереліченими рекомендаціями:

Використання чохла

Такий «одяг» допомагає захистити мобільник від серйозних пошкоджень.

Це не означає, що наявність чохла дає змогу користувачеві спокійно «упускати» гаджет. Ризик серйозної поломки зберігається.

І все ж захисна оболонка істотно знижує ймовірність припинення функціонування телефону, що випав з рук.

До речі. Перед зарядкою смартфона чохол бажано зняти. Так ви знизите ризик перегріву пристрою.

Захист від екстремальних температур

Намагайтеся не користуватися гаджетом на морозі та під час сильної спеки.

Не залишайте мобільник на нагрітих поверхнях (найчастіше йдеться про передню панель автомобіля, лавочки, підвіконня).

А ще захищайте смартфон від різких температурних перепадів. Так, не варто ставити телефон на зарядку одразу ж після повернення додому після прогулянки в морозний день.

Не заряджати занадто довго

Якщо смартфон довго залишається підключеним до розетки, то можуть виникнути проблеми з акумулятором.

Намагайтеся тримати рівень заряду в межах від 20 до 80 %. Так ви значно знизите навантаження на батарею.

Встановлення тільки перевірених додатків

Не встановлюйте додатки і не завантажуйте файли з невідомих джерел.

Ігнорування правила загрожує появою шкідливих програм.

Вчасно відносити смартфон до сервісного центру

Не ігноруйте проблеми в роботі пристрою. Вчасно показуйте гаджет фахівцям.