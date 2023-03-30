Виробник літаків F-35 запустить аналог Starlink на Місяці

Компанія Lockheed Martin оголосила про плани створення дочірньої компанії Crescent Space Services LLC.

Очікується, що вона надаватиме послуги зв’язку та навігації для зростаючої кількості урядових організацій, що працюють на місячній орбіті та на поверхні Місяця.

Проект, названий Parsec, передбачає запуск мережі супутників на місячну орбіту для підтримки різних місій космічних апаратів. По суті, це буде подобою Starlink від SpaceX, але тільки на орбіті супутника Землі.

Перші супутники цієї серії планується запустити у 2025 році. Протягом наступного десятиліття планується понад 100 польотів на Місяць, при цьому багато урядових агенцій потребують надійних послуг зв’язку та навігації.

Компанія Crescent Space Services прагне задовольнити цей зростаючий попит, позиціонуючи себе як ключового гравця в освоєнні Місяця та створення інфраструктури.