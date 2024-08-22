Два лякаючі варіанти: учені пояснили, чому ми досі не зустріли інопланетян

Астрономи Колумбійського і Сіднейського університетів допрацювали складне рівняння Дрейка для визначення ймовірної кількості позаземних цивілізацій. Згідно з висновками вчених, Всесвіт або має бути переповнений життям, або воно зустрічається надзвичайно рідко. Найімовірніше, ми маємо справу з другим випадком.

Згідно з поширеною теорією, якщо ми виявимо технічно розвинену інопланетну цивілізацію, то це означатиме, що у Всесвіті є величезна кількість різних варіацій інопланетного життя, а не тільки людство і прибульці-контактери. Згідно з доопрацьованим астрономами рівнянням Дрейка, технологічне життя в інших куточках Всесвіту зустрічається настільки рідко, що ми можемо вважати себе відносно самотніми.

За словами вчених, сліди технічно розвинених цивілізацій визначаються через радіосигнали, а також через колонізацію, яка б була очевидна завдяки знаходженню штучних мегаструктур у космосі. «Якби такий позаземний розум виник у Чумацькому Шляху, він міг би колонізувати галактику за 10-100 мільйонів років. І навіть після зникнення цієї цивілізації її сліди існували б дуже тривалий час. Той факт, що ми їх досі не виявили, означає, що або таких цивілізацій не було, або вони існували неймовірно давно. І тут ми повертаємося до головної думки: позаземні цивілізації, мабуть, надзвичайно рідкісні в часі та просторі», – заявили дослідники.

Утім, вони допускають і другу ймовірність, тобто те, що Всесвіт усе-таки дуже широко заселений життям. У такому разі не бачити його ми можемо з таких причин.