Индия первой в мире начала производить водород с помощью тепла ядерного реактора

Новая установка использует тепло от экспериментального реактора Fast Breeder Test Reactor и производит водород без сжигания ископаемого топлива.

Индия запустила необычную установку по производству водорода, которая работает не за счет электроэнергии, а благодаря теплу от ядерного реактора. Объект открыли в Центре атомных исследований имени Индиры Ганди в Калпаккаме, штат Тамилнад. По данным Департамента атомной энергии Индии, это первая в мире установка такого типа, использующая медно-хлорный термохимический цикл и технологическое тепло от реактора Fast Breeder Test Reactor.

Как это работает

Обычно водород производят либо из природного газа, что сопровождается выбросами CO₂, либо с помощью электролиза, когда вода расщепляется под действием электроэнергии. Индийская установка использует другой подход: тепло ядерного реактора запускает химический процесс, позволяющий получать водород без прямого сжигания ископаемого топлива.

Речь идет о цикле «медь–хлор», или Cu–Cl. Это термохимический процесс, при котором вода расщепляется на водород и кислород в результате ряда химических реакций. По оценке индийского Департамента атомной энергии, этот метод считается перспективным благодаря относительно более низким рабочим температурам и потенциально более высокой термодинамической эффективности.

Вкратце суть технологии заключается в следующем:

источником энергии является тепло ядерного реактора;

водород получают без сжигания угля, газа или нефти;

установка служит в качестве демонстратора технологии;

процесс разработали индийские учёные из BARC и IGCAR;

В будущем эту технологию планируют масштабировать для промышленного производства.

Почему это важно

Водород часто называют одним из ключевых энергоносителей будущего. Его можно использовать в промышленности, транспорте, энергетике и для хранения энергии. Но главная проблема — как именно его производить. Если водород получают из природного газа, он не является полностью «чистым». Если путем электролиза — требуется много электроэнергии.

Именно поэтому идея использования ядерного тепла представляется перспективной. Атомные реакторы могут работать стабильно, независимо от погоды, времени суток или сезона. Они способны вырабатывать не только электроэнергию, но и высокотемпературное тепло для промышленных процессов.

Индийская установка пока не является коммерческим заводом. Это демонстрационный проект, цель которого — проверить технологию в реальных условиях, накопить опыт эксплуатации и помочь оптимизировать процесс перед масштабированием.

Для Индии это также важный элемент собственной энергетической стратегии. Страна развивает быстрые реакторы и стремится снизить зависимость от ископаемого топлива. Если удастся довести технологию до промышленного уровня, атомные станции в будущем смогут производить не только электроэнергию, но и низкоуглеродный водород для заводов, транспорта и тяжелой промышленности.

Главный вывод прост: Индия показала, что атомная энергетика может быть полезна не только для производства электроэнергии. Тепло реактора можно напрямую использовать для получения топлива будущего — водорода.