Індія першою у світі почала виробляти водень теплом ядерного реактора

Нова установка використовує тепло від експериментального реактора Fast Breeder Test Reactor і виробляє водень без спалювання викопного палива.

Індія запустила незвичайну установку для виробництва водню, яка працює не за рахунок електроенергії, а завдяки теплу від ядерного реактора. Об’єкт відкрили в Центрі атомних досліджень імені Індіри Ганді в Калпаккамі, штат Тамілнад. За даними Департаменту атомної енергії Індії, це перша у світі установка такого типу, яка використовує мідно-хлорний термохімічний цикл і процесне тепло від реактора Fast Breeder Test Reactor.

Як це працює

Зазвичай водень виробляють або з природного газу, що супроводжується викидами CO₂, або за допомогою електролізу, коли вода розщеплюється електроенергією. Індійська установка використовує інший підхід: тепло ядерного реактора запускає хімічний процес, який дозволяє отримувати водень без прямого спалювання викопного палива.

Йдеться про Copper–Chlorine, або Cu–Cl цикл. Це термохімічний процес, у якому вода розщеплюється на водень і кисень через серію хімічних реакцій. За оцінкою індійського Департаменту атомної енергії, цей метод вважається перспективним через відносно нижчі робочі температури та потенційно вищу термодинамічну ефективність.

Коротко суть технології така:

джерелом енергії є тепло ядерного реактора;

водень отримують без спалювання вугілля, газу чи нафти;

установка працює як демонстратор технології;

процес розробили індійські науковці з BARC та IGCAR;

у майбутньому технологію хочуть масштабувати для промислового виробництва.

Чому це важливо

Водень часто називають одним із ключових енергоносіїв майбутнього. Його можна використовувати в промисловості, транспорті, енергетиці та для зберігання енергії. Але головна проблема — як саме його виробляти. Якщо водень отримують із природного газу, він не є повністю «чистим». Якщо через електроліз — потрібно багато електроенергії.

Саме тому ідея використання ядерного тепла виглядає перспективною. Атомні реактори можуть працювати стабільно, незалежно від погоди, часу доби чи сезону. Вони здатні давати не лише електроенергію, а й високотемпературне тепло для промислових процесів.

Індійська установка поки не є комерційним заводом. Це демонстраційний проєкт, який має перевірити технологію в реальних умовах, зібрати досвід експлуатації та допомогти оптимізувати процес перед масштабуванням.

Для Індії це ще й важливий елемент власної енергетичної стратегії. Країна розвиває швидкі реактори та хоче зменшувати залежність від викопного палива. Якщо технологію вдасться довести до промислового рівня, атомні станції в майбутньому зможуть виробляти не лише електрику, а й низьковуглецевий водень для заводів, транспорту та важкої промисловості.

Головний висновок простий: Індія показала, що ядерна енергетика може бути корисною не лише для виробництва електроенергії. Тепло реактора можна напряму використати для створення палива майбутнього — водню.