Стало відомо, в скільки NASA обійдеться ще одна висадка на місяць

NASA нещодавно оголосило, що змінює дату повернення людей на Місяць на 2025 рік. Аудит програми показав, що місія Artemis обійдеться платникам податків США в цілі статки. Передбачається, що програма поглине з бюджету до 93 мільярдів доларів.





NASA планує відправити на Місяць ще одного чоловіка і першу жінку. Донедавна агентство планувало зробити це до 2024 року. Однак все змінилося. Сьогодні ми знаємо, що це станеться не раніше 2025 року. Скільки грошей потрібно для виконання місії Artemis?