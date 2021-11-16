Стало відомо, в скільки NASA обійдеться ще одна висадка на місяць
NASA нещодавно оголосило, що змінює дату повернення людей на Місяць на 2025 рік. Аудит програми показав, що місія Artemis обійдеться платникам податків США в цілі статки. Передбачається, що програма поглине з бюджету до 93 мільярдів доларів.
NASA планує відправити на Місяць ще одного чоловіка і першу жінку. Донедавна агентство планувало зробити це до 2024 року. Однак все змінилося. Сьогодні ми знаємо, що це станеться не раніше 2025 року. Скільки грошей потрібно для виконання місії Artemis?
Офіс генерального інспектора NASA провів аудит програми Artemis, який виявив, що повернення людей на Місяць обійдеться у величезну суму. Очікується, що до 2025 року агентство виділить на ці цілі 93 млрд доларів. Очікується, що один запуск однієї ракети Space Launch System з капсулою Orion буде коштувати близько 4,1 мільярда доларів.
Для порівняння, NASA витратило 28 мільярдів доларів на місії Apollo в 1960-1973 роках . Однак сьогодні цю суму потрібно помножити на 10.
Сама програма Artemis була оголошена в 2017 році. Однак роботи над великою ракетою SLS і пілотованою капсулою «Оріон» почалися ще в 2011 році. Розрахунки генерального інспектора NASA включають витрати, розпочаті в 2012 році, з урахуванням фінансового року агентства та охоплюють загальну суму витрати до 2025 року.
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