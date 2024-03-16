Золото виявилось здатним вбивати бактерії

Американські вчені з’ясували, що частинки золота можна використовувати для знищення патогенних бактерій. Про це повідомляється в журналі Journal Of Clinical Investigation.

Метод виявили співробітники Стенфордського і Пенсільванського університетів. Вони з’ясували, що за допомогою наночастинок золота, покритих вуглеводом декстраном, можна зруйнувати біоплівки. Це групи бактерій, які об’єднуються, покриваючись слизовою оболонкою. Біоплівка може утворитися на зубах або пошкодженій шкірі, після чого її важко видалити.

За даними вчених, новий метод дає змогу боротися з бактеріями без антибіотиків. Золото може перетворити енергію джерел світла на тепло і знищити патогени. Дорогоцінний матеріал використовуватимуть під час фототермічної терапії. Декстран для покриття золота використовується, щоб привабити бактерії – вуглевод застосовується ними для будівництва біоплівок.

Випробування методу провели на зубах мишей. Фототермічна терапія виявилася ефективною майже у 100% випадків. За допомогою фототермічної терапії вдалося вбити майже всі бактерії протягом близько 30 секунд. Хлоргексидин, який використовували для другої групи піддослідних, не зміг істотно знизити життєздатність бактерій. Також наночастинки виявилися ефективнішими за спеціальний засіб гентаміцин проти стафілокока. Наразі вчені спробують з’ясувати, чи зможе їхнє відкриття запобігти карієсу або прискорити загоєння зубів.