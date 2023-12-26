У січні Земля максимально наблизиться до Сонця: як це вплине на українців

Видимий діаметр Сонця 3 січня досягне максимальних значень за рік. Це викликано тим, що Земля опиниться в найближчій до зірки точці своєї орбіти. Диск Сонця матиме вигляд на 3% більший, ніж на початку липня.

Як уточнили астрономи, 3 січня, о 02:38 за Києвом, Земля опиниться в перигелії – найближчій до Сонця точці своєї орбіти. Цього дня видимий діаметр Сонця буде найбільшим у році. Відстань між небесними тілами цього дня досягне 147 098 988 км (0,983296 а.о.).

Земля рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті із середньою швидкістю 29,765 км/с. Повний оберт Землі навколо Сонця займає 365 днів 6 годин 9 хвилин 10 секунд. Найближча до Сонця точка орбіти, відома як перигелій, досягається Землею в січні. У цей момент відстань між Землею і Сонцем скорочується до більш ніж 147 млн км. А точка орбіти, найбільш віддалена від Сонця, називається афелієм. Її Земля досягає на початку липня. У цей час відстань між Землею і Сонцем перевищує 152 млн км.

Різниця між діаметрами сонячного диска в моменти афелію і перигелію не помітна неозброєним оком, оскільки зміна розміру диска Сонця відбувається плавно протягом півроку.

Як це вплине на українців

Вплив перигелію на людей не є прямим чи значним, оскільки він стосується астрономічних та фізичних явищ, а не біологічних чи психологічних. Зміна відстані між Землею і Сонцем під час перигелію та афелію (найдаліша точка) є досить незначною і не має відчутного впливу на погоду, клімат чи здоров’я людей. Проте, цікавість до таких явищ може впливати на наукові інтереси та освітній процес.