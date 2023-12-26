Куди направити антени роутера, що Wi-Fi у домі був кращим

Wi-Fi роутер є практично у всіх українців – як то кажуть, поставили і забули. Але багато хто не знає, що можна помітно поліпшити якість зв’язку методом зміни положення антен Wi-Fi роутера, а також зміною розташування самого пристрою. Поговоримо про це максимально простими словами і без складних термінів.

В який бік мають бути спрямовані антени у Wi-Fi роутера?

Будь-який сучасний роутер має від 1 і більше антен. В який же бік направляти їх?

За замовчуванням, якщо немає особливих проблем з якістю покриття Wi-Fi мережі, краще розмістити одну антену вертикально, іншу горизонтально. Якщо антен більше ніж дві, то повторити в такій самій послідовності. Така схема допоможе домогтися максимальної якості бездротового з’єднання. Але якщо з якістю є проблеми, то потрібна низка експериментів.

Можливо, найкраще буде спрямувати всі антени маршрутизатора саме в той бік, де розташовується велика кількість пристроїв, що підключаються. Але можливий і такий варіант, що всі антени мають бути вертикальні або горизонтальні.

Гарного результату можна домогтися якраз шляхом експерименту – встановлюємо на смартфон будь-який застосунок, що показує рівень сигналу, просимо когось із домочадців “покрутити” антени в різні боки. А на дисплеї смартфона вже дивимося як змінюється рівень сигналу. Виходячи з отриманих даних, визначаємо найкращі положення антен. Не забуваємо і про інших споживачів – якщо в одній частині квартири або будинку сигнал покращився, то в іншій він може стати слабшим.

Але не завжди поворот антен може допомогти поліпшити якість підключення Wi-Fi. Можливо, вам необхідно буде змінити місце розташування роутера і встановити його якомога ближче до пристроїв, що підключаються. А в разі, якщо ваша житлоплоща велика, то одним Wi-Fi роутером не обійдешся – потрібно кілька пристроїв, які будуть розміщені в різних кімнатах. Не забуваємо і про те, що будь-які перешкоди, навіть банальна шафа або комод, сильно гасять високочастотний сигнал.

Експеримент з шафою

У рамках експерименту ми розташували Wi-Fi роутер у шафі – якість сигналу погіршилася приблизно на 30%, особливо це відчувалося в найдальшій точці офісу. Також практика показує, що найкраще розміщувати маршрутизатор якомога вище, буквально під стелю. Не дарма у всіх публічних місцях, де є бездротовий доступ до мережі, маршрутизатори розміщені на стелі.

Також не варто забувати, що багато Wi-Fi роутерів підтримують антени, ККД яких буде вищим, ніж ті, що йшли в комплекті. Це питання можна з’ясувати, прочитавши інструкцію до маршрутизатора або пошукавши інформацію на цю тему в інтернеті.