Як вплинула на суспільство кінострічка «Барбі»?

Одразу після виходу на екрани 21 липня здається, що про «Барбі» говорили і говорять у всьому світі.

Ця стрічка побила різноманітні рекорди, у тому числі й в українському прокаті, та стала однією із найкасовіших стрічок усіх часів, а дивилися її мільйони глядачів у всьому світі.

Отже, що ж такого в «Барбі», і чому вона справила такий вплив на світ? Розглянемо докладніше.

Натхнення для жінок

«Барбі» надихнула жінок у всьому світі.

Попри суттєві успіхи фемінізму впродовж останніх десятиліть, у багатьох професіях ще зберігається гендерна нерівність, особливо в професіях на перетині кількох наук.

До того ж, до працевлаштування жінок часто ставляться не так серйозно: дослідження демонструють, що чимало жінок, навіть, заохочують партнерів працювати, полишаючи власні можливості для працевлаштування.

У дещо метафоричній формі «Барбі» розповідає про те, як лялька Барбі оживає і намагається переконати дівчат у реальному світі, що вони також можуть мати серйозні та важливі професії.

Демонструє вона й чимало недоліків у цьому питанні, адже мало про таке говорити, потрібно діяти.

Феміністичне виховання

Суспільство в стрічці «Барбі» перетворилося з патріархального на матріархальне.

Це означає перехід влади до жінок і виникнення чіткої межі між їхнім статусом і статусом чоловіків.

Авжеж, це не те, чого прагнуть феміністки (їхньою метою є рівність), але такий контраст чудово демонструє, наскільки живим є патріархат і як багато в нього граней, до яких суспільство просто звикло.

Глядачам чоловічої статі ця стрічка також могла б допомогти зрозуміти деякі проблеми, які виникають у жінок щодня.

Цінний урок про ідеалізовану брутальність, байдужість та «чоловічість» у соціумі та щоденній поведінці чоловіків

«Барбі» розкриває кілька проблем ідеалізації брутальності, байдужості та «чоловічості» в соціумі та щоденній поведінці чоловіків (токсичної маскулінності).

В одній із фінальних сцен Кен вчиться показувати свої емоції й виражає їх у (культовій) манері: «Я — просто Кен».

Токсична маскулінність — це коли на чоловіків тиснуть, щоб вони не виявляли емоцій. Вона може бути дуже шкідливою і спричинити серйозні проблеми з психічним здоров’ям у чоловіків, тому це ще одне важливе питання взаємодії між статями, яке порушує ця стрічка.

Світ став рожевим!

На більш поверхневому рівні світ став рожевим!

Люди в різних куточках світу відкрили для себе новий одяг рожевого кольору, з’явився рожевий манікюр, а міленіали здмухнули пил зі своїх рожевих аксесуарів.

Стрічка довела жінкам, які намагалися душити власну «жіночність», аби демонструвати силу, що це нормально, адже жіночність можна чудово поєднувати із силою!

Дівочий макіяж у бізнесі

Лихоманка через колір фуксії з «Барбі» інфікувала не лише жінок по всьому світу.

Найбільше зиску з неї мають рожеві готелі в стилі Барбі. Першим з’явився готель «Barbie™ Ultimate Staycation» у Куала-Лумпурі (Малайзія), але готелі з рожевим декором почали помічати і в інших країнах по всьому світу, від Ібіци до Мехіко!

«Circa Resort & Casino» у Лас-Вегасі став рожевим. Чоловікам і жінкам у Вегасі пропонували не лише пограти в рулетку, але й вдягнути відповідний колір (звісно, рожевий), скуштувати рожеві коктейлі, насолодитися басейном, як у будинку мрії Барбі, і, навіть, позувати в «скриньці Барбі» з кінострічки.

А потім з’явилися колекції одягу в стилі Барбі.

Колекція Barbie® від Primark гарантувала, що в гардеробі кожного знайдеться доступний одяг у стилі Барбі; Barbie™ x Tangle Teezer — це гребінець для волосся, ніби його зробили для самої Барбі, а в бразильських закладах Burger King x Barbie пропонували чизбургер із рожевим соусом!

Почали виникати запитання, наскільки Барбі підходить для дівчат

І тут не все так добре. Дорослий рейтинг стрічки (рейтинг PG-13, тобто для глядачів не молодше 13 років) змусив декого замислитися над тим, чи підходять самі ляльки Барбі для дітей молодшого віку.

Коли Барбі з’явилася на ринку, погляди на образ тіла сильно відрізнялися від нинішніх.

Тіло Барбі абсолютно нереалістичне й не має нічого спільного з тілом реальної людини. Довкола ляльок Барбі вже давно точаться дискусії про те, чи можуть вони спричинити проблеми з тілом, і ця стрічка знову порушує це питання.

Водночас вона спробувала дослідити цю проблему, запропонувавши наприкінці створити «повсякденну ляльку Барбі», яка б представляла середньостатистичну людину.

Глобальний дефіцит рожевої фарби!

Найсмішніше те, що через суцільне використання рожевої фарби, виник її дефіцит у світі, і є припущення, що фарбові компанії здобули величезний зиск із цієї кінострічки.

Висновок

Подобається вам чи ні, але ніхто не сперечатиметься, що «Барбі» стала справжньою бомбою для суспільного сприйняття. Ще не зрозуміло, чи збережеться цей вплив, але це, безумовно, саме та стрічка, яку ще довго пам’ятатимуть!