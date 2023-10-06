Українці масово скаржаться на якість доларів у обмінниках

Українці скаржаться, що в касах банків їм видають зношені доларові банкноти, які потім відмовляються приймати назад. В ПриватБанку пояснили, що вони видають валюту фізичним особам, суворо дотримуючись вимог Національного банку України.

На тематичному форумі Мінфін є чимало скарг від українців на ПриватБанк. В касах одного з найпопулярніших банків України все частіше видають зіпсовані або старі долари. Такі банкноти вкрай складно обміняти, іноді їх відмовляються приймати навіть в тих самих відділення, де гроші були видані. Зношені та “старі” купюри приймають лише для обміну за кордоном, так звану процедуру інкасо. Ця послуга платна, тож люди втрачають частину грошей іноді навіть понад 50%.

Один із клієнтів банку скаржиться, що не може отримати долари в нормальному стані навіть при попередньому замовленні грошей. За його словами, він вже більше ніж десять разів замовляв долари у різних відділеннях, але там йому пропонують зношені, пошкоджені або банкноти зі штампами, які потім не можна обміняти.

В ПриватБанку заявляють, що процедура видачі валюти для фізичних осіб відбуваються відповідно до чинних вимог Національного банку України.

Таким чином всі банкноти без ознак підробки або значних пошкоджень є повністю придатними для операцій покупки та продажу. Жодні обмеження щодо року випуску чи номіналу іноземної валюти є недопустимими.

Також зазначається, що в відділеннях ПриватБанку видають лише ті банкноти, які пройшли попередню перевірку. Тож в банку видають лише платіжні купюри.

Нагадаємо, що з 3 жовтня в Україні скасували фіксований курс долара. Таким чином курс змінився вперше з липня минулого року. За словами експертів в найближчі два тижні курс остаточно зафіксується, тоді можна буде судити про подальший напрямок руху.