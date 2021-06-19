Як українців сьогодні обманюють з квитками на футбол?

Кожен вірний шанувальник футболу замислюється над тим, де ж йому придбати квиток на майбутній матч. І цьогорічна подія «Євро-2020» не стала винятком. Наприклад, в окремих містах було прийнято рішення про введення додаткових матчів, крім вже запланованих.





Це є прекрасним моментом для шахраїв і перекупників, які активно поширюють фальшиві квитки на всілякі спортивні матчі.

Знайти потрібний квиток в інтернеті досить просто. Забиваєш в рядок пошуку запит, і для вас спливає безліч торгових майданчиків для покупки. При цьому на таких сайтах не потрібні світити свої особисті дані. Але такі сайти – це збіговисько шахраїв. Тут ви можете потрапити на велику суму грошей, адже перекупники завищують ціну квитків мінімум в 3 рази.

Історія реального випадку

Марія – “божевільна” вболівальниця команди Андрія Шевченка. У неї вже заздалегідь приготовлені всі атрибути для футбольного матчу, залишилося знайти лише сам квиток.

Дівчина дуже довго мріяла опинитися на футбольному матчі. Саме тому купила квиток заздалегідь, вибравши найзручнішу зону для перегляду. Потім почалася хвиля коронавірусу. В особистому кабінеті квитки «застигли», але амбіційна дівчина сподівалася на те, що скоро цей важкий період закінчиться, і матч все-таки відбудеться.

Але доля вирішила розпорядитися по-іншому. Спочатку було сказано, що на обраному матчі зменшать кількість глядачів. Марія запитала у підтримки сайту, чи дійсний у неї квиток, на що вони відповіли негативною відповіддю.

Після цього Марія стала шукати всі доступні способи, щоб придбати квиток на майбутній матч. Справа в тому, що на заміну паперовим квиткам прийшли електронні. Через це у шахраїв зросли шанці на піймання чергової жертви.

В цьому році, як нас раніше запевнили, паперові квитки будуть повернуті, для зведення подібних випадків до мінімуму. Найцікавіше те, що у них є квитки на всі матчі, тільки доведеться віддати за них в п’ятеро більшу суму. А самі вони отримують їх через підставні прізвища.

Схема обману

Ви потрапляєте на сайт, виходите на перекупника і просите його продати квиток саме вам, потім перераховуєте гроші на необхідний рахунок і чекаєте, коли отримаєте квиток в електронному форматі. Ціни можуть становити від 5 до 10 тис гривень.

Наша дівчина, Марія за власним бажанням купила квиток за 7 тис. грн. На щастя, вона отримала цей квиток. Але варто враховувати той факт, що його реальна ціна становила всього 55 євро.