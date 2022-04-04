Як на телефоні покращити звук до HD якості без додаткових програм

Для того щоб в Android стали доступними функції покращення звуку, необхідно активувати «Режим розробника». Для цього зайдіть в налаштування смартфона та перейдіть у вкладку «Про телефон». Далі, залежно від моделі пристрою, 6-7 разів натисніть на напис “Версія Android” або “Версія MIUI”. На екрані з’явиться напис “Ви стали розробником!”





Після цього поверніться в «Параметри» і введіть «Для розробників» у рядку пошуку, перейдіть до знайденого меню.

Налаштування, які відповідають за якість звуку

У списку, що відкрився, по порядку змініть значення пунктів:

Режим aptX – встановіть «Висока якість». Кодек покращить передачу звуку для навушників Bluetooth як під час прослуховування музики, так і під час розмов. HD Audio – переведіть селектор у активне положення. Функція покращує якість звуку не лише у навушниках, а й без них. Зверніть увагу, що не всі моделі смартфонів підтримують HD Audio.

Зміна значень двох налаштувань покращує якість звуку до HD рівня без встановлення додаткових програм

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