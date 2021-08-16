За що жінок могли вигнати з гарему і яка доля їх чекала далі

Гарем – це вираз, під яким розуміється, що прекрасна жінка, вимушена жити в постійних святкуваннях і блаженстві, з очікуванням прихильності від східного повелителя. У палацах, були покої закритого типу, де жили сотні дівчат, які не мали права виходити за двері кімнати. Але є випадки, коли наложниця була вигнана з гарему.





То ж чому жінок виганяли з гарему, які причини? І що чекало їх після вигнання?

Влада чоловіків

Є держави, в яких цілком нормально мати багато дружин. Життєвий уклад був патріархальним, прекрасні дівчата не мали ніяких прав. Не вистачало чоловічої статі, представники якою часто гинули у військових сутичках з сусідами, тому виникали гареми. Дозволити собі “багатоженство” могли тільки заможні люди, які мали впливовість, багатства і земельні ділянки.

Офіційно підтверджені гареми впливових людей були присутні в більшості держав: Китай, Індія, Кореї і Київській Русі. Велика частина князів до того, як прийняли християнство, могли створювати гареми. У поміщиків гарем складався з дворових дівчат, а в гаремі арабів і турків були танцівниці, наложниці та фаворитки.

Жіночий колектив

У будь-якому таємному суспільстві, де знаходяться одні дами, плетуться інтриги, плітки, скандали, тому сувора ієрархія тут необхідна. Кожна дівчина знала своє місце.

Кадр із серіалу «Чудовий вік»

У “багатоженство” потрапляли дами з усіх куточків світу. Одних можна було купити, інші були в якості трофея, а третіх взагалі продавали власні мати і батько. Сподіваючись на забезпечення своїм дочкам блискучого майбутнього, наложниця мала зачарувати султана, після чого її чекало місце під сонцем.

Страшилки для європейців

Насправді, все вигадка і казки. Взагалі, інтриги і підступи, це боротьба за своє місце. Суперниці намагалися знищити одна одну, щоб опинитися поруч з султаном.

Щоб покарати дівчину з гарему, мати або євнух, могли висунути вирок в сторону жінки, яка провинилася і використовувалося ув’язнення на кілька днів, або удари палицею по ногах. А якщо прийнято рішення про вигнання, значить, дівчина розлучалася з усіма розкішними вбраннями і життям, під заступництвом султана. Право на вигнання було у трьох осіб: сам султан, його мати і головний євнух.

Якщо зникали танцівниці або фаворитки, то це не було великою втратою. Султан міг і зовсім цього не помітити. А коли мова заходила про його кохану дівчину, то вирішує він сам.

Бійка і підступність

Найпоширенішою причиною вигнанням вважалася бійка. Жіночий колектив повинен дотримуватися дисципліни, і якщо вона страждає, то зле буде всім. Поширені вигнання з гарему султана:

Провокування агресії в бік суперниці.

Відмова від проведення часу з султаном.

Провокація на бійку.

Навіть вагітних жінок, не жаліли. Якщо завинила, значить повинна нести покарання. Всіх, хто був вигнаний з одного гарему, брали і одружували в інших.

Кадр із серіалу «Чудовий вік»

За злочин

На жінок також поширюються види злочинів, які вони можуть зробити. Жінки можуть красти, брехати, займатися вимаганням, підкуповувати євнуха в особистих цілях, зіпсувати цінні речі і багато іншого, що впливає на вигнання з гарему. Деякі дівчата чинили опір навчанню, яке було потрібне відповідно до правил палацу.

Тому, якщо мати султана або його євнух не бачать в дівчині прагнень освоїти щось нове, то це були вагомі причини виставити її за ворота маєтку.

Є ще причини, за якими жінок могли вигнати з гарему:

не сподобалася султану;

через серйозне захворювання;

смерть правителя.

Дівчата, які хотіли свободи, повинні були написати прохання на ім’я правителя, який в свою чергу повинен був прийняти рішення без допомоги матері та євнуха. Утримання дівчат досить дороге задоволення, але для високопоставлених правителів – це тільки честь, яка може стати фатальною для дівчини.