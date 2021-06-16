Українцям розповіли, як не втратити гроші при платежах в інтернеті

Нижче перераховані критерії, за якими ви можете визначити безпеку майбутньої покупки. Якщо ви виявили відразу кілька негативних сигналів, – ймовірно, ви маєте справу з шахраями.
Як зрозуміти, що сайту не варто довіряти
- онлайн-магазин існує менше місяця;
- назва в адресному рядку сайту написана з помилками;
- занадто низькі ціни;
- на сайті немає інформації про умови отримання замовлення, повернення або обміну товару;
- товар оплачується переказом фізичній особі;
- немає фактичної або юридичної адреси;
- банк-одержувач платежу, зазначений на сайті і банк-одержувач в смс від вашого банку – не збігаються;
- в повідомленні з кодом підтвердження платежу вказано іншу фізичну або юридичну особу;
- на сайті вказано одну юридичну / фізичну особу, а домен (ім’я сайту) зареєстровано на іншу особу;
- відгуки є тільки на сайті / всі відгуки тільки позитивні / немає відгуків з фотографіями товару.
Відгуки повинні бути на агрегаторах – наприклад, otzovik.com або в соціальних мережах. Обов’язково шукайте негативні / нейтральні відгуки, відгуки з фото.
Також по соцмережах можна визначити термін життя компанії. Багато магазинів починають продажі з них, і тільки потім створюють сайт. Прокрутіть групи, подивіться дату публікації 1-го поста і чи є активність серед підписників.
Також можна перевірити, чи маєте ви справу з фізичною або юридичною особою
Найчастіше маленькі компанії здійснюють свою діяльність в якості самозайнятих, тобто – фізичної особи. Однак, якщо сайт або платіжний рахунок кредитної, фінансової або іншої великої організації належить фізичній особі – це привід не зв’язуватися з даною компанією.
Також у будь-якої великої організації завжди є пошта з власним доменним ім’ям, безкоштовний номер 8 800 або міський телефон.
Подивіться через безкоштовний сервіс Whois історію домену інтернет-магазину. Зверніть увагу, коли був створений сайт, за якою особою він числиться – фізичною чи юридичною.
Маленькі хитрощі магазинів
Якщо сайт магазину безпечний, це ще не означає, що ви захищені від непередбачених витрат. Зверніть увагу на наступні пункти:
Додаткові послуги та супутні товари. Іноді ви погоджуєтеся на їх покупку, просто натиснувши заповітну кнопку «Далі». Шукайте маленьку кнопку з подібним написом: «Ні, я хочу купити тільки те, що вибрав».
Підписки. В умовах покупки може бути пункт про повторне списання грошей з карти. Також багато хто прив’язує карту і пробує «безкоштовний період», благополучно забуваючи вчасно скасувати підписку.
Головне правило – уважно читайте все, що написано на сторінці платежу, особливо там, де у вас стоять галочки.
Захистіть себе заздалегідь
● Створіть безкоштовний електронний гаманець з віртуальної картою. Поповнюйте рахунок гаманця порційно, не зберігайте великі суми.
Якщо ще простіше – прив’яжіть до гаманця карту свого банку. При оплаті гаманцем або «віртуалкою» продавець не побачить дані основної картки.
● Вибирайте магазини із позначкою «Захисту покупця» і розплачуйтеся гаманцем або віртуальною картою. Якщо будуть проблеми з отриманням або якістю товару, а магазин не допоможе – вам повернуть гроші.
● Підключіть сервіс інформування про платежі та нагадування про підписки. Тоді ви зможете оперативно запобігти будь-якому незапланованому списанню грошей.
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