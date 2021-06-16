Українцям розповіли, як не втратити гроші при платежах в інтернеті

Нижче перераховані критерії, за якими ви можете визначити безпеку майбутньої покупки. Якщо ви виявили відразу кілька негативних сигналів, – ймовірно, ви маєте справу з шахраями.





Як зрозуміти, що сайту не варто довіряти

онлайн-магазин існує менше місяця;

назва в адресному рядку сайту написана з помилками;

занадто низькі ціни;

на сайті немає інформації про умови отримання замовлення, повернення або обміну товару;

товар оплачується переказом фізичній особі;

немає фактичної або юридичної адреси;

банк-одержувач платежу, зазначений на сайті і банк-одержувач в смс від вашого банку – не збігаються;

в повідомленні з кодом підтвердження платежу вказано іншу фізичну або юридичну особу;

на сайті вказано одну юридичну / фізичну особу, а домен (ім’я сайту) зареєстровано на іншу особу;

відгуки є тільки на сайті / всі відгуки тільки позитивні / немає відгуків з фотографіями товару.

Відгуки повинні бути на агрегаторах – наприклад, otzovik.com або в соціальних мережах. Обов’язково шукайте негативні / нейтральні відгуки, відгуки з фото.

Також по соцмережах можна визначити термін життя компанії. Багато магазинів починають продажі з них, і тільки потім створюють сайт. Прокрутіть групи, подивіться дату публікації 1-го поста і чи є активність серед підписників.

Також можна перевірити, чи маєте ви справу з фізичною або юридичною особою

Найчастіше маленькі компанії здійснюють свою діяльність в якості самозайнятих, тобто – фізичної особи. Однак, якщо сайт або платіжний рахунок кредитної, фінансової або іншої великої організації належить фізичній особі – це привід не зв’язуватися з даною компанією.

Також у будь-якої великої організації завжди є пошта з власним доменним ім’ям, безкоштовний номер 8 800 або міський телефон.

Подивіться через безкоштовний сервіс Whois історію домену інтернет-магазину. Зверніть увагу, коли був створений сайт, за якою особою він числиться – фізичною чи юридичною.

Маленькі хитрощі магазинів

Якщо сайт магазину безпечний, це ще не означає, що ви захищені від непередбачених витрат. Зверніть увагу на наступні пункти:

Додаткові послуги та супутні товари. Іноді ви погоджуєтеся на їх покупку, просто натиснувши заповітну кнопку «Далі». Шукайте маленьку кнопку з подібним написом: «Ні, я хочу купити тільки те, що вибрав».

Підписки. В умовах покупки може бути пункт про повторне списання грошей з карти. Також багато хто прив’язує карту і пробує «безкоштовний період», благополучно забуваючи вчасно скасувати підписку.

Головне правило – уважно читайте все, що написано на сторінці платежу, особливо там, де у вас стоять галочки.

Захистіть себе заздалегідь

● Створіть безкоштовний електронний гаманець з віртуальної картою. Поповнюйте рахунок гаманця порційно, не зберігайте великі суми.

Якщо ще простіше – прив’яжіть до гаманця карту свого банку. При оплаті гаманцем або «віртуалкою» продавець не побачить дані основної картки.

● Вибирайте магазини із позначкою «Захисту покупця» і розплачуйтеся гаманцем або віртуальною картою. Якщо будуть проблеми з отриманням або якістю товару, а магазин не допоможе – вам повернуть гроші.

● Підключіть сервіс інформування про платежі та нагадування про підписки. Тоді ви зможете оперативно запобігти будь-якому незапланованому списанню грошей.