«Монобанк» не видає гроші користувачеві після блокування рахунку

Розгніваний користувач українського банку «Монобанк» залишив негативний коментар, що стосується видачі грошей з карти після блокування. Він заявляє, що залишок коштів з картки йому так і не вислали, а також не захотіли повертати депозит.





Подробиці ситуації

Щоб поділитися своєю ситуацією з іншими користувачами фінустанови, клієнт залишив відгук на сторінці сайту Мінфін, докладно описавши ситуацію. За його словами, чоловік є клієнтом банку вже два роки, за цей час використав карту для отримання великих транзакцій, подробиці яких не описав. Втім, перекази, швидше за все, були нелегальними, тому він допускає, що його рахунок заблокували саме через них. Сталося це буденно – одного разу користувач просто не зміг зайти в свій аккаунт, в службі підтримки відповіли, що банк розірвав з ним все фінансові відносини. Однак у клієнта залишилося два питання без відповіді.

Коли йому переведуть залишок коштів на карті на картку іншого банку. Як скоро банк поверне йому депозит, який був відкритий саме в «Монобанку».

З цими питаннями він звернувся в службу підтримки фінустанови. Там йому відповіли, що виведення грошей займає три робочі дні. Прочекавши вказаний термін і не отримавши свої гроші назад, користувач знову зв’язався з представниками банку, проте чіткої відповіді не отримав. Через тиждень його все так же «годували сніданками», а в підсумку і зовсім заявили, що не можуть назвати точні терміни виведення грошей.