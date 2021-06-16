Експерти розповіли, як не втратити гроші при зміні тарифу: помилки багатьох українців

Оператори мобільних служб постійно оновлюють тарифи для своїх користувачів. Пропонуючи нові, вигідні і відповідні умови, вони прагнуть утримати клієнта від переходу до іншого постачальника мобільного зв’язку. Але досить часто при зміні набору послуг списуються зайві гроші.





Часта помилка

Найчастіша помилка, через яку списуються додаткові кошти, – неправильний перехід на інший тариф. Навіть в цьому випадку необхідно дотримуватися деяких правил, складених оператором.

Також не варто забувати, що всі пакети послуг вигадують і збирають маркетологи, які використовують масу хитрощів, аби заманити до себе клієнтів. Неправильне розуміння складу і особливостей підключених функцій веде до додаткових списань грошей.

Чому так відбувається

У більшості випадків в договорі про надання послуг мобільним оператором чітко вказуються умови підключення тарифів.

Одним з них може бути погашення вартості старого, або оплата комісії при переході на новий.

Також необхідно регулярно перевіряти вже підключений пакет на «зміни». Досить часто постачальники зв’язку оновлюють вже використовуваний набір послуг, роблячи його дорожче. Додають і підключають різного роду платні доповнення.

Пояснюється це підвищенням якості сервісу. При цьому абонента можуть не повідомити про зміни. У підсумку виходить або борг, або підвищені витрати.

Як грамотно змінити тариф, не втрачаючи гроші

Для початку перечитайте договір з мобільним оператором. Переконайтеся, що підключення іншого тарифу не має на увазі будь-які додаткові списання грошових коштів. Погасіть, якщо є, заборгованості з оплати мобільного зв’язку.

Дізнайтеся всю інформацію про те, що в себе включає тарифний план, який збираєтеся підключити: кількість хвилин і гігабайт, додаткові опції, а також вартість абонентської плати і терміни списання коштів.

Переконайтеся, що його буде достатньо, ви не будете постійно перетинати ліміт і йти в мінус.

Підключайтеся до нового пакету за один-два дні до закінчення вже оплаченого періоду. Тоді при переході необхідно буде платити тільки за нього. Це істотно скоротить витрати на зв’язок.

Також можна звернутися до служби технічної підтримки або в салон мобільного оператора. Там дадуть відповідь на всі ваші питання і допоможуть перейти на бажаний тариф грамотно, а головне без зайвих витрат.