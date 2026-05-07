П’ять технологій з епохи 90-х, які досі не зникли

90-ті стали періодом, який багато в чому сформував сучасний цифровий світ. Саме тоді масово поширювалися персональні комп’ютери, ігрові приставки, домашні принтери, офісні факси та перші звичні для багатьох користувачів операційні системи.

Здавалося б, ці технології мали давно зникнути. Але частина з них досі використовується у промисловості, транспорті, медицині, держсекторі або серед ентузіастів. Причина проста: якщо стара система працює стабільно, її заміна може коштувати дорожче, ніж підтримка.

Чому старі технології досі живі

У промисловості та транспорті обладнання часто служить десятиліттями. Верстат із ЧПК, медичний прилад або система в поїзді можуть бути прив’язані до конкретного носія чи старої операційної системи. Їхня модернізація означає не просто встановити новий софт, а зупинити процес, переналаштувати обладнання, пройти сертифікацію та витратити значні кошти.

Показовий приклад — американська система Strategic Automated Command and Control System. Вона десятиліттями використовувала 8-дюймові дискети, а у 2019 році ВПС США повідомили про перехід на захищене твердотільне сховище. Один із військових пояснював, що старість системи частково працювала на безпеку: її не можна було зламати через інтернет, бо вона не мала IP-адреси.

Дискети

Після появи CD, USB-флешок і хмарних сервісів дискети мали остаточно піти в історію. Але вони ще довго залишалися в промисловому обладнанні, старих верстатах, медичних системах і деяких адміністративних процедурах.

У Японії лише у 2024 році офіційно скасували останні регуляторні вимоги щодо використання дискет та інших фізичних носіїв у держпроцедурах. Японське Digital Agency повідомило, що останню таку вимогу прибрали 28 червня 2024 року.

Старі операційні системи

Windows NT, Windows 2000, MS-DOS і Windows 3.11 давно не виглядають як системи для щоденного використання. Але в інфраструктурі, де важлива стабільність і сумісність зі старим обладнанням, вони можуть жити набагато довше, ніж у домашніх ПК.

У 2024 році увагу медіа привернула вакансія для фахівця зі знанням MS-DOS і Windows for Workgroups 3.11. За даними The Register, така компетенція була потрібна для підтримки старих систем у німецьких поїздах, які показують технічну інформацію машиністу в реальному часі.

ЕЛТ-монітори

Монітори з електронно-променевою трубкою давно поступилися місцем LCD, OLED та Mini LED. Але вони не повністю зникли. Ретро-геймери цінують ЕЛТ за автентичну картинку, природні сканлайни, мінімальну затримку та те, як на таких екранах виглядали ігри, створені для старих консолей.

Такі монітори також довго використовувалися у професійних середовищах, де важливими були глибокий чорний, широкі кути огляду та передача кольору. Сьогодні це вже радше нішевий інструмент для ентузіастів, колекціонерів і ретрогеймінгу, але попит на них досі існує.

Dendy, Sega та інші ретроконсолі

8-бітні та 16-бітні приставки залишилися символами дитинства для мільйонів гравців. Dendy, Sega Mega Drive та інші консолі вже давно не є актуальними з погляду графіки, але їхні ігри досі працюють завдяки емуляторам, перевиданням і сучасним портативним консолям.

Їхня цінність — не тільки в ностальгії. Багато класичних ігор мають простий, але дуже точний геймдизайн: швидкий старт, зрозумілі правила, короткі рівні й акцент на самому геймплеї. Саме тому ретроігри залишаються популярними навіть на смартфонах і ПК.

Факс

Факс виглядає як один із головних символів офісного минулого, але він досі не зник. Його продовжують використовувати в медицині, юриспруденції, держустановах і бізнесі — там, де важливі формальність, підтвердження доставки або звичні бюрократичні процеси.

У Німеччині, за даними Bitkom, у 2023 році факсом ще користувалися 82% компаній, хоча частка таких компаній поступово зменшується. Серед причин називали комунікацію з органами влади, відчуття безпеки, усталені процеси та потребу в підтвердженні доставки.

У підсумку ці технології живуть не тому, що вони кращі за сучасні аналоги. Вони залишаються там, де заміна занадто дорога, ризикована або просто не має сенсу. А в окремих випадках — як із ретроконсолями чи ЕЛТ-моніторами — старі пристрої перетворилися на частину цифрової культури.