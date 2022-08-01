Режим польоту: все що потрібно знати про це налаштування

Незалежно від того, подорожуєте ви літаками чи ні, напевно знаєте стандартну настройку смартфонів, яка називається «режим польоту ». Останнім часом її додають навіть у звичайні кнопкові телефони, проте не всі розуміють, що саме ця функція робить насправді.





Якщо коротко, «режим польоту» – це функція для відключення бездротових інтерфейсів, які зазвичай використовують смартфони та планшети – стільникового зв’язку, модулів Bluetooth та Wi-Fi – покликана усунути можливі перешкоди у літаку, на борту якого знаходиться пристрій.

Як використовувати авіарежим

На будь-яких сучасних гаджетах активувати режим польоту дуже просто.

Наприклад, на iPhone і Android ви можете згорнути вниз від верхньої частини екрану, щоб отримати доступ до шторки швидких налаштувань. Там потрібно натиснути на значок літака, який включає та відключає авіарежим.

Те ж саме робиться на ноутбуках і планшетах з Windows — клікніть по символу Wi-Fi в правому нижньому кутку, і ви побачите перемикач «Режим в літаку».

На Mac швидкого налаштування немає, тому відключати з’єднання Wi-Fi та Bluetooth доведеться вручну, що фактично переводить ноутбук у режим польоту.

Що робить режим польоту

Головне, що потрібно від авіарежиму – відключення компонентів стільникового зв’язку вашого пристрою (2G, 3G, LTE або 5G). Поки модем та антени не працюють, девайс не може приймати голосові дзвінки та текстові повідомлення.

На багатьох гаджетах також деактивуються модулі Wi-Fi та Bluetooth. Однак, зазвичай авіакомпанії дозволяють ці з’єднання, і тими ж бездротовими навушниками або бортовим інтернетом пасажири користуються без наслідків. Якщо користуватися Wi-Fi та Bluetooth у польоті дозволено, ви можете просто увімкнути Wi-Fi та Bluetooth вручну, залишивши режим польоту активним.

Режим польоту заощаджує батарею?

У повсякденності авіарежим часто використовується для продовження автономності девайсу. Якщо у вас закінчується заряд акумулятора і потрібно залишити телефон увімкненим, активація режиму польоту дійсно може заощадити кілька додаткових відсотків батареї.

Це пов’язано з тим, що передача мобільних даних, особливо 5G, є ресурсомісткими процесами, а ізоляція телефону від стільникових мереж допомагає мінімізувати енергоспоживання, яке йому потрібне.

Різниця не буде величезною, і немає сенсу використовувати цей спосіб постійно, але він може врятувати, наприклад, коли ви лягаєте спати і підзарядити телефон перед наступним днем ​​банально немає можливості.