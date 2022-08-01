Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 августа растущая Луна вечером переходит из Девы в Весы. Это идеальный день, чтобы заняться здоровьем и разгрести рабочие и бытовые дела. За хорошо проделанную работу вас ждет финансовое вознаграждение.





♈ Овен

Денежные вопросы занимают центральное место в жизни. Обратите внимание на свои финансы. Расходы неуклонно увеличиваются, несмотря на тяжелую работу, которую вы проделали? Значит, пришло время что-то менять и вероятно, отказаться от каких-то приятных, но дорогих мелочей.

Космический совет: разберитесь с финансами.

♉ Телец

Сегодня звезды призывают вас выйти за пределы ограничений вашего логического ума и принять вероятность существования чего-то сверхъестественного. Знаки витают вокруг вас, просто нужно научиться понимать их.

Космический совет: наступил благоприятный период для изучения неизведанного.

♊ Близнецы

Нужно ли вам работать все время, чтобы чувствовать себя хорошо? Ваша самооценка не определяется вашей продуктивностью. Вам сделать паузу, навести порядок в списке дел.

Космический совет: вам нужно найти баланс между работой и отдыхом.

♋ Рак

Ваше сердце было разбито теми, кто, как вы верили, останется в вашей жизни навсегда. Вы хотите волшебства, настоящую и большую любовь. Перестаньте извиняться за то, чего на самом деле желает ваше сердце.

Космический совет: вы достойны большего.

♌ Лев

Внутренние изменения не должны ощущаться как война. Вместо того, чтобы играть в старую игру в перетягивание каната, вы начинаете менять внутренний ландшафт. Вы понимаете, что то, что вы ищете, ищет и вас.

Космический совет: изучайте окружающий вас мир.

♍ Дева

Дело не в наградах и похвалах. Как далеко вы продвинулись на своем пути? Отпустите необходимость сравнивать свою жизнь с жизнью других людей или искать одобрения. Вместо этого мотивируйте себя продолжать двигаться в правильном направлении.

Космический совет: не ищите одобрения у других.

♎ Весы

Пришло время задействовать вашу амбициозную сторону и претворить дерзкий план в жизнь. Шагнуть в неизвестность всегда страшно. Воспринимайте эту пьянящую смесь волнения и страха как признак того, что вы на правильном пути. Ваша жизнь вот-вот изменится к лучшему.

Космический совет: будьте целеустремленными.

♏ Скорпион

Мы склонны гордиться тем, что являемся мастерами своего дела. Но в процессе мы забываем, что все мы когда-то были новичками. Не бойтесь начинать сначала, если вы чувствуете к этому призвание. Сейчас самое подходящее время, чтобы повысить квалификацию, вернуться к творчеству или сменить профессию.

Космический совет: не бойтесь начинать сначала.

♐ Стрелец

Вы находитесь в отношениях продолжительное время и уже какое-то время ходите по кругу. Спросите себя, чего вы действительно хотите от этих отношений. Знайте, что ваши чувства верны и обоснованы, и что нет ничего постыдного в том, чтобы мечтать о “долго и счастливо”. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть построить дом, создать совместную семью или завести кота.

Космический совет: начните диалог о будущем с близким человеком.

♑ Козерог

Звезды обращают ваше внимание на внутренний конфликт. Конфликт между тем, кто вы есть, и тем, что от вас ожидают. Позвольте себе отказаться от этих ожиданий. Освободитесь от ложных нарративов. Понимание того, что, как бы вы ни старались, вы все равно разочаруете некоторых людей, даст вам свободу следовать тому, что кажется вам подлинным в данный момент.

Космический совет: не стоит соответствовать чужим ожиданиям.

♒ Водолей

Сегодня вам предлагается выделить время для саморефлексии. Исследуйте вдоль и поперек свой внутренний ландшафт. Посмотрите внимательно на себя и поймите: вы восхищены или что-то можно улучшить?

Космический совет: найдите минутку, чтобы с любовью посмотреть на свое отражение в зеркале.

♊ Рыбы

Начало августа приносит решение финансовых проблем. Приготовьтесь платить по счетам. Освободите место для больших прибылей. Да, все действительно так хорошо, как выглядит на бумаге! Разговоры о семейных деньгах и наследстве также, скорее всего, ждут вас уже в скором времени.

Космический совет: на вас польются дары из рога изобилия.