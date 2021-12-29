Гороскоп здоров’я на тиждень для всіх знаків зодіаку

Цього тижня нам усім загрожують дві “біди” – голодувати до Нового року і об’їдатися після. Постараємося бути розумними, а активоване вугілля та чай для підтримки печінки – краще купити заздалегідь.





Овен

Тиждень гарного самопочуття, але слабкої активності. Зустрічаючи Новий рік, постарайтеся не застудитися. Ви можете не помічати холоду в розпал веселощів.

Тілець

Ваше самопочуття вирівнюється, і хоча ще є періоди слабкості та підйому, ці “гойдалки” вже закінчуються. Дуже важливо стежити за харчуванням, особливо якщо ви схильні до повноти.

Близнюки

У вас зашкалюють ентузіазм та енергія. Намагайтеся виконати свої зобов’язання до 31 грудня, тому що активність може змінитися втомою та апатією. У вихідні тільки відпочивайте, жодних справ!

Рак

У середу на вас чекають емоційні перепади, які не зіпсують настрій серйозно. Не варто зважати. Серйозно потрібно поставитися тільки до харчування вже з четверга.

Лев

Початок тижня може принести головний біль та проблеми із травленням. Намагайтеся не зловживати лікарськими препаратами. Тільки починаючи з 1 січня кулінарні вишукування знову почнуть вас радувати.

Діва

Бажання “закінчити все до Нового року” може здійснитися. Проте на свято у вас вже не вистачить сили. Тому з четверга до понеділка обов’язково перемикайтеся зі звичайної роботи на творчу або на хобі.

Терези

Стан здоров’я стабілізується та приходить у норму. Намагайтеся не перевантажувати спину в передноворічних клопотах. Якщо з’являтимуться симптоми вже перенесеної хвороби — не хвилюйтеся, це очищення після застою.

Скорпіон

Хороше самопочуття і комфортний стан будуть дуже доречними. Вже видно за результатами року, що можна розслабитись, не переживати та весело відсвяткувати Новий рік.

Стрілець

На цьому тижні вам потрібно бути особливо обачними, сідаючи за стіл. Навіть звичайна їжа може виявитися важкою для печінки, тому обов’язково запасіться відповідним чаєм або рятівною пігулкою.

Козеріг

Ваше самопочуття покращується, і ви працюєте в поті чола. Починаючи з суботи, дозвольте собі відпочинок. Хоча невиконаних справ залишається ще чимало, краще відпочити.

Водолій

Психосоматика затихає, а з нею болі та дратівливість. Вас чекає підйом енергії, який дозволить швидко і на втіху виконати намічені справи.

Риби

Цього тижня вам слід бути особливо уважними до їжі, тому що зазвичай симптоми захворювання досить сильно змащені, і ви “не морочитеся” цим. Цього разу ви можете відчути дискомфорт, тож підготуйтеся.