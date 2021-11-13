Унікальна країна: два рази в 1-й клас і пенсія в замку, безкоштовна вища освіта та проїзд у транспорті

У Європі є маленька країна, спосіб життя якої для багатьох може здатися вельми незвичайним. Наприклад, діти у ній двічі відвідують перший клас, а люди похилого віку, що вийшли на пенсію, живуть у замку.





То що це за дивовижна країна? І які в ній є ще незвичні для українців речі?

Країна поліглотів

У Люксембурзі три офіційні мови: люксембурзька, французька та німецька. Всіх їх діти починають вивчати з початкової школи, і до кінця навчання стають повноцінними носіями 3-х мов. Залежно від школи діти можуть вивчати додатково ще кілька мов. Зазвичай вони обирають міжнародну англійську мову. Так, випускники школи можуть вільно володіти 5 і більше мовами.

Двічі на перший клас

Школа у Люксембурзі

Для багатьох це буде дивним, але в Люксембурзі школярі відвідують перший клас двічі. Перший раз в 6-7 років, коли тільки вступають до школи. Другий, коли закінчують її. Все тому, що у них інша освітня система. Спочатку йде початкова школа з 1 по 6 клас, а з 7-го класу, у старшій школі, відлік починається у зворотній бік, тобто з 7 по 1. Усього діти в Люксембурзі навчаються у школі 13 років.

Не тримають у будинку тварин

Мало хто у Люксембурзі тримає свійських тварин. Місцеві жителі вважають, що вихованці, які чекають вдома своїх господарів з роботи, дуже сумують. Якщо люксембуржець таки завів звірятко, він повинен довести, що у його сім’ї є кому постійно проводити час з твариною. Якщо сусіди почують, що вихованець тривалий час видає тривожні звуки, вони обов’язково викличуть поліцію. Через це тварину можуть конфіскувати у господаря.

Життя у замку

Будинок для людей похилого віку Піскаторе

Пенсіонери Люксембургу з 40-річним стажем роботи досить забезпечені люди. 80% з них живуть у будинках для людей похилого віку, причому рішення туди перебратися вони зазвичай приймають самостійно. Заклади ці не безкоштовні, але стареньким там добре.

Знаменитий будинок для людей похилого віку Пескаторе розташований у столітньому особняку, виконаному в готичному стилі. У нього величезна територія з парками, альтанками, ставками та скверами. Квартира в цьому будинку коштуватиме пенсіонерам близько 6000 євро на місяць, у цю суму включено проживання та харчування мешканців. І навіть за такої високої ціни, пенсіонерам вистачає грошей на дрібні радощі, наприклад, похід у кафе чи салон краси.

Турбота про населення

У Люксембурзі безкоштовна вища освіта. До ВНЗ може вступити будь-хто, хто добре навчався у школі. При цьому навіть не потрібно складати вступні іспити. Проїзд у транспорті теж безкоштовний, причому як для місцевих жителів, так і для туристів.

1-2 рази на рік в країні влаштовують «рестодні». У цей час деякі дорогі ресторани значно знижують ціни, щоб навіть малозабезпечені громадяни могли скуштувати їхню кухню. Так, вони пропонують замовити комплексний обід чи вечерю за 20-30 євро. У заході беруть участь навіть ресторани Мішлен, але вартість у них трохи вища від 40 до 60 євро в залежності від кількості зірок.