Статті

Унікальна країна: два рази в 1-й клас і пенсія в замку, безкоштовна вища освіта та проїзд у транспорті

13.11.2021
2 хв. на прочитання

У Європі є маленька країна, спосіб життя якої для багатьох може здатися вельми незвичайним. Наприклад, діти у ній двічі відвідують перший клас, а люди похилого віку, що вийшли на пенсію, живуть у замку.


То що це за дивовижна країна? І які в ній є ще незвичні для українців речі?

Новини по темі

Країна поліглотів

У Люксембурзі три офіційні мови: люксембурзька, французька та німецька. Всіх їх діти починають вивчати з початкової школи, і до кінця навчання стають повноцінними носіями 3-х мов. Залежно від школи діти можуть вивчати додатково ще кілька мов. Зазвичай вони обирають міжнародну англійську мову. Так, випускники школи можуть вільно володіти 5 і більше мовами.

Двічі на перший клас

Школа у Люксембурзі

Для багатьох це буде дивним, але в Люксембурзі школярі відвідують перший клас двічі. Перший раз в 6-7 років, коли тільки вступають до школи. Другий, коли закінчують її. Все тому, що у них інша освітня система. Спочатку йде початкова школа з 1 по 6 клас, а з 7-го класу, у старшій школі, відлік починається у зворотній бік, тобто з 7 по 1. Усього діти в Люксембурзі навчаються у школі 13 років.

Не тримають у будинку тварин

Мало хто у Люксембурзі тримає свійських тварин. Місцеві жителі вважають, що вихованці, які чекають вдома своїх господарів з роботи, дуже сумують. Якщо люксембуржець таки завів звірятко, він повинен довести, що у його сім’ї є кому постійно проводити час з твариною. Якщо сусіди почують, що вихованець тривалий час видає тривожні звуки, вони обов’язково викличуть поліцію. Через це тварину можуть конфіскувати у господаря.

Життя у замку

Будинок для людей похилого віку Піскаторе

Пенсіонери Люксембургу з 40-річним стажем роботи досить забезпечені люди. 80% з них живуть у будинках для людей похилого віку, причому рішення туди перебратися вони зазвичай приймають самостійно. Заклади ці не безкоштовні, але стареньким там добре.

Знаменитий будинок для людей похилого віку Пескаторе розташований у столітньому особняку, виконаному в готичному стилі. У нього величезна територія з парками, альтанками, ставками та скверами. Квартира в цьому будинку коштуватиме пенсіонерам близько 6000 євро на місяць, у цю суму включено проживання та харчування мешканців. І навіть за такої високої ціни, пенсіонерам вистачає грошей на дрібні радощі, наприклад, похід у кафе чи салон краси.

Турбота про населення

У Люксембурзі безкоштовна вища освіта. До ВНЗ може вступити будь-хто, хто добре навчався у школі. При цьому навіть не потрібно складати вступні іспити. Проїзд у транспорті теж безкоштовний, причому як для місцевих жителів, так і для туристів.

1-2 рази на рік в країні влаштовують «рестодні». У цей час деякі дорогі ресторани значно знижують ціни, щоб навіть малозабезпечені громадяни могли скуштувати їхню кухню. Так, вони пропонують замовити комплексний обід чи вечерю за 20-30 євро. У заході беруть участь навіть ресторани Мішлен, але вартість у них трохи вища від 40 до 60 євро в залежності від кількості зірок.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


13.11.2021
2 хв. на прочитання

Новини по темі

Google play

Як на Android смартфонах вимкнути автоматичне оновлення програм

11.11.2021
Gmail

7 найкорисніших розширень для Gmail

10.11.2021

Стало відомо, навіщо японці ставлять пляшки із водою перед своїм будинком

10.11.2021

Чому українці перестали завантажувати піратські програми, музику та фільми

09.11.2021
Back to top button