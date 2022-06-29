Що за труби стирчать із вікон українців

З настанням літа на деяких будинках можна помітити труби, що стирчать із вікон квартир та балконів. Може здатися, що мешканці топлять піч в +30 градусів або смажать шашлики на балконі, а труба потрібна, щоб відводити дим. Але все набагато простіше.





Насправді, це гофрована труба мобільного кондиціонера. Вона служить для відведення тепла, яке неминуче виникає у процесі роботи пристрою. В інструкції до кожного мобільного кондиціонера сказано, що гаряче повітря потрібно виводити за межі приміщення, інакше ефективність охолодження знижується.

Необхідність відводити гаряче повітря лише одна з особливостей роботи мобільних кондиціонерів, про які слід знати ще до покупки.

Чому кінець труби доводиться виставляти у вікно?

У комплекті з кондиціонером зазвичай йдуть віконні заглушки, щоби все можна було змонтувати акуратно. Однак вони розраховані не на розстібні, а на розсувні вікна, які часто зустрічаються за кордоном, але у нас не набули широкого поширення. Через це виникає проблема, як закріпити кінець труби у вікні. Найпростіше — виставити кінець труби у вікно квартири чи балкона, що роблять деякі власники.

Проте таке рішення можна розглядати лише як тимчасовий варіант, оскільки він має кілька істотних недоліків. По-перше, в приміщення надходитиме тепле повітря з вулиці. По-друге, відкрите вікно – джерело шуму, пилу і комах, що літають. Крім того, відкрите вікно потрібно додатково фіксувати, щоб воно повністю не відчинялося від поривів вітру.

Частково проблему допоможе вирішити спеціальний ущільнювач із AliExpress. Він закриє щілини, що утворилися. А якщо замовити кілька таких ущільнювачів, можна вільно пересувати кондиціонер між кімнатами.

Стаціонарне встановлення мобільного кондиціонера

Стаціонарна установка мобільного кондиціонера передбачає монтаж повітровипускного шланга в отвір у склопакеті. Однак найпростіше в цьому випадку закрити вікно або кватирку (якщо вона є) фанерою, оргсклом або іншим ізолюючим матеріалом з відповідним отвором.

Як варіант, ще можна зробити отвір у самій стіні. Однак це не таке просте завдання і підійде швидше для власників приватних будинків, які з якоїсь причини не хочуть або не можуть встановити спліт-систему.