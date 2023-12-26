Люті морози чи аномальне тепло: чого чекати від погоди в січні 2024 року

Січень вже на порозі, до Нового року залишилися лічені дні. Тож саме час дізнатися, якої погоди чекати українцям в перший місяць нового року.

Прогноз погоди на січень в Україні

Синоптики зазначають, що середньодобова місячна температура повітря передбачається у межах від 0 до -4 градусів морозу. Однак на Закарпатті, в Криму. На Одещині та Херсонщині температура буде в межах від 0 до +2.

Місячна норма опадів очікується в межах 32-43 мм, в Криму — 77 мм. Це в межах норми. Однак на сході та заході кількість опадів подекуди перевищить 80 мм, це дещо більше за норму.

Чого чекати від погоди в січні

Синоптики розповіли, що погода буде досить теплою. Однак в деяких регіонах буде досить холодно.

Абсолютний мінімум складає 23-27 градусів морозу. Однак в деяких регіонах Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей стовпчик термометра може опуститися до -39 градусів. В Черкаській та Луганській областях подекуди буде навіть від 40 до 42 морозу.

На узбережжі Криму будуть коливання температури від 13 тепла до – 22 морозу. Абсолютний максимум температури повітря в січні до 21 в Криму, а в Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах подекуди буде о 10 градусів тепла.

Щодо опадів, то в Карпатах та Криму очікується о 125 мм, середня місячна кількість опадів в межах норми — 26-55 мм.

До речі, синоптики зауважують, що у січні буде сильний вітер, хуртовини та сильні снігопади. А в період відлиги — сильна ожеледь та тумани.

А от на Різдво — 25 грудня погода була помірно холодною, з незначними снігопадами. До кінця 2023 року зберігатиметься тепла погода, подекуди аномально тепла. Хоч це і нетипово для української зими. Така погода грає на руку Україні, адже енергосистема може не витримати навантаження в сильні морози.