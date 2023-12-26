По 5000 євро і більше: біженцям платитимуть за повернення в Україну

Європа та безліч інших країн буквально переповнені біженцями з України. Безліч країн вже заявили про критичний брак житла, або й повну його відсутність. Інші скоротили соціальну допомогу. Є й такі, що готові платити людям за те, що вони повертатимуться додому. Особливо якщо мова про осіб, які виїхали з областей де відносно тихо, їхня домівка не пошкоджена тощо. У поверненні громадян на Батьківщину зацікавлена й наша влада, адже ринок праці сильно страждає від нестачі працівників. Словом, людям платитимуть чималі кошти за повернення. Мова про 5000 євро і більше. Щоправда, розмір виплати залежить від конкретної країни.

Які країни готові виплачувати компенсацію?

Одними з перших компенсацію почали виплачувати Ірландія та Норвегія. Наразі до них починають приєднуватися й інші держави, серед яких Чехія, Фінляндія і можливо Швейцарія. Ось, що наразі всі вони пропонують.

Норвегія

Ця країна виплатить 1200 доларів кожному хто купить квитки і поїде додому. Однак при цьому потрібно мати всі документи про наявність прихистку в цій країні. Також, щоб отримати кошти, обов’язково потрібно купити квитки, і описати маршрут, яким ви плануєте повертатися.

“У квитках має бути зазначено, що який би вид транспорту ви не використовували, він доставить вас якомога ближче до кінцевого пункту призначення”, – заявляють уповноважені організації.

Крім цього потрібно зібрати ще ряд документів, від місцевих муніципалітетів та податкової адміністрації.

Фінляндія

Ця країна почне виплачувати компенсацію з 2024 року. Розмір компенсації може бути 2000 євро або ж аж 5300 євро. Все залежить від того, як вчасно заявник подасть заяву. Якщо протягом 30 днів після відмови у наданні прихистку, то сума буде більшою. Якщо пізніше, то меншою.

Чехія

Тут тимчасовий прихисток для біженців продовжили до 2025 року, однак з 2024 будуть також виплачувати допомогу. Щоправда, її розмір поки не розголошується, але відповідний законопроєкт вже підписав чеський президент.