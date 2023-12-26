По 5000 евро и больше: беженцам будут платить за возвращение в Украину

Европа и множество других стран буквально переполнены беженцами из Украины. Множество стран уже заявили о критической нехватке жилья, или и полном его отсутствии. Остальные сократили социальную помощь. Есть и такие, что готовы платить людям за то, что они будут возвращаться домой. Особенно если речь о лицах, выехавших из областей где относительно тихо, их дом не поврежден и т.д. В возвращении граждан на Родину заинтересована и наша власть, ведь рынок труда сильно страдает нехваткой работников. Словом, людям будут платить немалые деньги за возвращение. Речь о 5000 евро и больше. Правда, размер выплаты зависит от конкретной страны.

Какие страны готовы выплачивать компенсацию?

Одними из первых компенсацию стали выплачивать Ирландия и Норвегия. Сейчас к ним начинают присоединяться и другие государства, среди которых Чехия, Финляндия и Швейцария. Вот что сейчас все они предлагают.

Норвегия

Эта страна выплатит 1200 долларов каждому, кто купит билеты и поедет домой. Однако при этом нужно иметь все документы о наличии убежища в этой стране. Также, чтобы получить средства, обязательно нужно купить билеты и описать маршрут, по которому вы планируете возвращаться.

“В билетах должно быть указано, что какой бы вид транспорта вы ни использовали, он доставит вас как можно ближе к конечному пункту назначения“, — заявляют уполномоченные организации.

Кроме этого, нужно собрать еще ряд документов, от местных муниципалитетов и налоговой администрации.

Финляндия

Эта страна станет платить компенсацию с 2024 года. Размер компенсации может быть 2000 евро или 5300 евро. Все зависит от того, как заявитель заявит своевременно. Если в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища, то сумма будет больше. Если позже, то меньше.

Чехия

Здесь временное убежище для беженцев продлили до 2025 года, однако с 2024 будут также выплачивать пособие. Правда, его размер пока не разглашается, но соответствующий законопроект уже подписал чешский президент.