У новому році багатьом українцям суттєво зменшать розмір пенсії: кого торкнеться?

В Україні хочуть впровадити так звану солідарну систему нарахування пенсій. Тобто якимось чином трохи їх зрівняти, адже на думку Верховної Ради — це несправедливо, що одні особи мають 2000-3000 гривень щомісяця, тоді як чиновники отримують вдесятеро більше. Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що цю систему поки лише тестуватимуть і достеменно невідомо, як все відбуватиметься на практиці. Але, якщо все вдасться, то люди, які отримують маленькі пенсії, мали б отримати доплати. А от чиновники позбудуться своїх “астрономічних” виплат. Вони стануть в рази скромнішими.

У 2024 пенсії мають зрости

Окрім цієї системи солідарності відбуватиметься також і щорічна індексація виплат. Під неї у 2024 році потрапить не лише пенсія, а й зарплата.

“Пенсії, зарплати лікарям та вчителям, соціальна допомога – це захищені статті витрат, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, індексуватимуться наступного року“, – підсумувала Підлеса.

Загалом, мінімальна пенсія повинна зрости приблизно на 300 гривень, а зарплата спочатку до 7000, а потім до 8000 гривень.

Щодо соціальних виплат, як от, наприклад, допомога внутрішньо переміщеним особам, то її не будуть підвищувати й начебто обіцяють продовжувати виплачувати. Мовляв, потрібна сума коштів вже закладена у бюджет. Однак, раніше була інформація, що у 2024 році хочуть суттєво скоротити виплату коштів для ВПО. Тобто залишити її лише для дітей, пенсіонерів, та людей, які з поважних причин не можуть працевлаштуватись. Всім іншим допомогу мали б скасувати й допомогти з працевлаштуванням та інтеграцією за новим місцем проживання.

Нагадаємо, що наразі держава виплачує переселенцям щомісяця 2000 гривень на одну дорослу особу, та 3000 гривень на неповнолітню дитину чи особу з інвалідністю.