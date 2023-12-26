В новом году многим украинцам существенно снизят размер пенсии: кого коснется?

В Украине хотят ввести так называемую солидарную систему начисления пенсий. То есть каким-то образом немного их сравнить, ведь, по мнению Верховной Рады, это несправедливо, что у одних лиц есть 2000-3000 гривен ежемесячно, тогда как чиновники получают в десять раз больше. Председатель комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидлеса заявила, что эту систему пока будут только тестировать и точно неизвестно, как все будет происходить на практике. Но если все удастся, то люди, которые получают маленькие пенсии, должны получить доплаты. А вот чиновники избавятся от своих “астрономических” выплат. Они станут в разы скромнее.

В 2024 году пенсии должны возрасти

Кроме этой системы солидарности будет происходить и ежегодная индексация выплат. Под нее в 2024 году попадет не только пенсия, но и зарплата.

“Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году“, – подытожила Пидлеса.

В целом минимальная пенсия должна вырасти примерно на 300 гривен, а зарплата сначала до 7000, а затем до 8000 гривен.

Что касается социальных выплат, как, например, помощь внутренне перемещенным лицам, то ее не будут повышать и вроде бы обещают продолжать выплачивать. Мол, нужная сумма средств уже заложена в бюджет. Однако ранее была информация, что в 2024 году хотят существенно сократить выплату средств для ВПЛ. То есть оставить ее только для детей, пенсионеров и людей, которые по уважительным причинам не могут трудоустроиться. Всем другим помощь должна были бы отменить и помочь с трудоустройством и интеграцией по новому месту жительства.

Напомним, что государство выплачивает переселенцам ежемесячно 2000 гривен на одного взрослого человека, и 3000 гривен на несовершеннолетнего ребенка или человека с инвалидностью.