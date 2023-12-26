Буде 6 небезпечних періодів: календар магнітних бур на січень 2024 року

У січні 2024 року на Україну чекає одразу кілька небезпечних періодів. В перший місяць нового року буде кілька серій магнітних бур, які можуть мати негативний вплив на самопочуття людей

Сонячна геомагнітна активність може дуже по-різному впливати на людей.

Календар магнітних бур на січень 2024

Очікується, що в січні 2024 року буде спостерігатися одразу шість етапів магнітних бур. Календар небезпечних днів виглядає так:

1 та 2 січня; 7 січня; 9 січня; 14 січня; 21 січня; 27 січня.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

При аномальній сонячній активності люди часто страждають від таких симптомів як:

пригнічений настрій та роздратування;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну;

біль у суглобах та м’язах;

апатія та почуття тривоги без явної на те причини.

Що таке магнітні бурі: причини виникнення

Магнітні бурі – це періоди тимчасових збурень магнітного поля Землі. Їх спричинює сонячна активність,

Є кілька причин їх виникнення:

Сонячні спалахи. Це раптові викиди енергії з поверхні Сонця. Вони можуть генерувати потужні потоки заряджених частинок, які можуть впливати на магнітне поле Землі.

Корональні діри. Це області в сонячній короні, де магнітне поле слабке або відсутнє. З них може витікати сонячний вітер, який також може впливати на магнітне поле Землі.

Вчені можуть прогнозувати магнітні бурі, відстежуючи сонячну активність. Ці прогнози можуть допомогти людям підготуватися до можливих проблем, які можуть виникнути під час магнітної бурі. Магнітні бурі можуть впливати на різні аспекти життя на Землі, включаючи:

Електромережі. Сильні магнітні бурі можуть спричинити перебої в роботі електромереж.

Супутникові зв’язки. Магнітні бурі можуть погіршувати сигнали GPS та інших супутникових систем.

Здоров’я людини. Деякі люди можуть відчувати негативний вплив магнітних бур на своє самопочуття, наприклад, головний біль, нудоту та втому.