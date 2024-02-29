Учені нарешті дізналися, чому в людей зник хвіст

Багатовікова таємниця еволюції людини нарешті розкрита! Група дослідників виявила унікальну мутацію ДНК, яка мільйони років тому призвела до втрати хвоста у наших предків.

Мутація знаходиться в гені TBXT, який, як відомо, відіграє ключову роль у розвитку хвоста у тварин.

Вона являє собою два елементи Alu, що “стрибають”, які не зустрічаються у мавп, але присутні у всіх гомінідів.

Ці елементи Alu не кодують білки, але вони змінюють спосіб зчитування інформації з гена TBXT. У результаті цієї мутації частина гена “вирізається”, що призводить до утворення білка зі зміненою структурою.

Саме ця модифікація білка TBXT, на думку вчених, і стала причиною того, що наші предки втратили хвіст.

Щоб довести свою теорію, дослідники імплантували гени Alu, що “стрибають”, у ДНК мишей. У результаті в піддослідних тварин хвости дійсно не розвинулися.