Чергове відкриття: астрономи знайшли другого троянця для Землі

Коли астрономи говорять про троянців, вони в останню чергу думають про жителів стародавньої Трої або шкідливі комп’ютерні програми. А називають вони так особливі небесні тіла: трояни – це астероїди, які рухаються своєю орбітою або попереду планети, або позаду неї. У той час як у гігантської планети Юпітера вже було виявлено майже 10 000 таких троянів, досі було відомо, що Земля має лише одного такого супроводжуючого.





Проте тепер виявилося, що вона має і другого компаньйона. Це стало відомо після того, як команда під керівництвом Тоні Сантани-Росса з Університету Аліканте оголосила про відкриття другого троянця Землі.

Астероїд, який отримав каталожне позначення 2020 XL5, випереджає Землю на її орбіті. Як і перший земний троян TK7, виявлений у 2011 році, він рухається поблизу точки Лагранжа L4. Небесні тіла у цій точці формують рівносторонній трикутник із Землею та Сонцем, що стабілізує орбіту цих об’єктів.

Земних троянів, такі як 2020 XL5, знайти важко

Можливо, таких небесних тіл більше. Адже немає жодних причин, через які Землю не можуть супроводжувати набагато більше троянців. Справа в тому, що трояни – це не особливий клас астероїдів, а небесні тіла в точках Лагранжа L4 і L5. Нагадаємо, що точками Лагранжа прийнято називати теоретичні точки в системі двох масивних небесних тіл, в яких може знаходитися третє, легше тіло, квазі-безімпульсне.

Так, наприклад, космічний телескоп Джеймс Вебб зовсім недавно прибув у свій пункт призначення: на орбіту поблизу точки Лагранжа L2.

Це фото, на якому відображений астероїд, було отримано накладенням 13 кадрів зроблених телескопом Lowell Discovery

На відміну від L2 точки Лагранжа, що позначаються як L4 та L5, максимально стійкі. Це означає, що якщо там є легке небесне тіло, то воно залишиться там у найближчому майбутньому — наприклад, тисячі троянців Юпітера або нещодавно виявлений 2020 XL5, який, за розрахунками, випереджатиме Землю ще приблизно 4000 років. Однак особливо важко знайти і спостерігати саме земних троянців через геометрію.

Сонце, Земля і точка Лагранжа L4 утворюють рівносторонній трикутник — ці об’єкти часто можна спостерігати з нашої позиції лише поблизу Сонця. Крім того, вони зазвичай знаходяться в тіні і тому дуже тьмяні.

Траєкторія астероїда 2020 XL5 (позначена зеленим кольором) та чотирьох найближчих планет до Сонця. Автор: Tony Dunn

2020 XL5 близько кілометра у висоту і, ймовірно, досить темний

За допомогою огляду неба Pan-STARRS1 команді на чолі з Сантаною-Росом вдалося знайти цього другого земного троянця у грудні 2020 року. На основі подальших спостережень їм вдалося більш точно визначити орбіту об’єкта та встановити, що він справді є земним трояном, який «біжить» перед Землею у точці Лагранжа L4.

Через несприятливі умови спостереження – команда могла спостерігати за астероїдом лише перед світанком – точніше визначити властивості цього об’єкта було дуже важко. Однак, ґрунтуючись на своїх даних, дослідники припускають, що 2020 XL5 може бути астероїдом типу C, який характеризується високим вмістом вуглецю і тому має досить темне забарвлення. Крім того, його розмір становить близько кілометра.

До речі, він сформувався не на своєму місці. Так що це може бути швидше астероїд, який спочатку походить з поясу астероїдів.

Один з телескопів, що входить до складу Pan-STARRS. Фото взято із сайту space.com

Відвідати земного трояна буде складно

2020 XL5 за розмірами дещо більше, ніж 2010 TK7, який вже не є єдиним земним трояном: перший троян має діаметр близько 300 метрів. На наступному етапі дослідницька група спробувала проаналізувати, як могли б виглядати можливі візити до цих двох троянців.

На жаль, перспектива виглядає швидше погано, ніж добре. Виведення зондів на орбіти цих двох астероїдів, ймовірно, виявиться надто дорогим задоволенням, але автори дослідження вважають більш реалістичним шанс пролетіти повз одного з двох троянців безпосередньо на Землі. Але до цього залишилося почекати ще кілька тисяч років.

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