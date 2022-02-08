Стало відомо, чим здатен здивувати українців Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, що вийшов восени 2019 року, перевернув уявлення про марку Redmi, показавши, що вона здатна показати себе не тільки в бюджетному, а й середньому ціновому сегменті. Фактично цей апарат став еталоном свого класу, особливо після того, як Samsung вкотре стала задирати ціни на свою A-серію.





Наступне дев’яте покоління, окрім дизайну та процесора, нічим не відрізнялося від попереднього, проте це був хороший смартфон, який нам навіть довелося протестувати. Чи здивує чимось актуальний Redmi Note 10 Pro? Чи варто його купувати зараз, коли одинадцятий Ноут вже ось-ось з’явиться в Україні? Зараз про все розповімо.

Комплектація: смартфон, мережевий адаптер 33 Вт, кабель Type-C, захисний чохол

Традиційно для старшої моделі спинка зроблена зі скла, а ось рамка пластикова. Кумедно, що з боків вона має глянсове покриття, а на торцях – матове. До нас на огляд потрапив апарат у нейтральному сірому кольорі із практично дзеркальним покриттям, яке легко збирає пил та відбитки пальців. Все-таки блакитний та бронзовий варіант виглядають цікавіше, хоча загальне враження від дизайну у нас позитивне.

Також сподобався комплектний чохол: він зроблений з якісного і приємного на дотик матеріалу, нехай і оснащується марною заглушкою для USB. Компактністю смартфон не відрізняється, це справжня “лопата” як за розмірами, так і загалом по масі – 164×76.5×8.1 мм і 173 грами. Але чи були Note взагалі колись компактними? Сама назва цього не передбачає.

Зверху: роз’єм 3.5-мм, динамік, мікрофон, ІЧ-порт

Знизу: динамік, USB Type-C, мікрофон

Справа: гойдалка регулювання гучності, кнопка включення зі сканером відбитків пальців

Екран вищий за всякі похвали. Тепер телефон оснащений 6.67″ AMOLED-матрицею з частотою оновлення 120 Гц, функцією AlwaysOnDisplay та іншими сертифікатами HDR10. Зворотний бік медалі – мерехтіння на яскравості нижче 50%, якого ніяк не позбавитися. Якщо ви не чутливі до ШІМ, але від неї у вас втомлюються або навіть болять очі – краще подивитися на Redmi Note 10 S. Максимальна яскравість висока, хороша олеофобка, кольорова передача налаштовується, виріз ховається… Що ще про дисплей можна написати?

Процесор є еталонним для свого класу Snapdragon 732G. Не найновіший, не найпотужніший, але все ще актуальний і продуктивний. До швидкості роботи жодних претензій немає, програми запускаються швидко, а ігри йдуть на високих чи максимальних налаштуваннях. В Україну можна купити смартфон в максимальній версії 8/128 ГБ, плюс, додатково можна поставити картку пам’яті і розширити оперативну пам’ять на 2 ГБ – своєрідний аналог файлу підкачування в Windows.

Прошивка MIUI 12.5 пропонує те саме, що і на інших смартфонах Xiaomi. Можна ввімкнути жести для кнопок, екрану та сканера відбитків пальців, налаштовувати звук, клонувати програми та змінювати інтерфейс системи під свої уподобання. Пакету українських додатків на тестовому смартфоні не було, а з попередньо встановленого софту тут лише сервіси Google, Xiaomi, та кілька сторонніх програм та ігор.

Якість зв’язку у смартфона хороша, чутність відмінна. Розмови можна записувати, але із попередженням абонента. Крім цього Note 10 Pro підтримує Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 ГГц, NFC та ІЧ-порт. До речі, на цьому телефоні ми вперше помітили характерну для бренду проблему з датчиком наближення, скарги на яку бачимо вже п’ять років. У поодиноких випадках при прикладанні “трубки” до вуха екран може не гаснути, причому обдурити датчик зовсім нескладно – досить просто провести перед ним рукою. Для нас ця проблема незначна, хоча деяких користувачів вона дуже дратує.

Стереодинаміки порадували своїм звучанням, причому різниці по гучності, як на багатьох телефонах зі схемою “основний + розмовний” між ними немає. У дротових навушниках звук теж сподобався, хоча у чіпів Qualcomm він завжди був добрим. У прошивці є режим Hi-Fi, що дозволяє відключити системні “покращувачі” і домогтися більш чистого і якісного звучання.

Основна камера довгий час залишалася для нас темною конячкою. Справа в тому, що тут встановлено датчик аж на 108 МП, але не флагманський Samsung HMX, а недорогий HM2, який вже встигли уподобати багато китайських виробників. Працює він за схемою NonaBayer: ви можете знімати в максимальних 108 МП “як є” або робити знімки з роздільною здатністю 12 МП, об’єднуючи 9 пікселів в 1, що має вплинути на якість.

Чи добре знімає Redmi із цим модулем?

Так, дуже добре, але не без кількох “косяків”: на далеких планах помітні сильні хроматичні аберації, деякі дрібні деталі, на кшталт текстури снігу, часто з’їдаються фірмовим шумодавом, а вечірні кадри виходять дуже світлими. На фотографіях з роздільною здатністю 108 МП ці погрішності не такі помітні, та й загальна деталізація у них вище. Так що Note 10 Pro можна назвати камерофоном у своєму класі.

Можна записувати відео з роздільною здатністю 4K 30 FPS, але, що дивно, без стабілізації, адже Mi 11 Lite на тому ж процесорі її цілком підтримує. Друга камера – ширококутна Sony IMX355, яка, незважаючи на свої 8 МП, робить цілком непогані кадри. Є також макро та сенсор глибини, але докладно на них зупинятись не будемо. Дуже сподобалася фронталка на 16 МП, що показує хорошу якість як вдень, так і ввечері.

Батарея на 5020 мАг у годинному стрес-тесті втратила 12% заряду, і це при максимальній яскравості екрану із включеною частотою 120 Гц! Не знаємо, що там Xiaomi намудрила з оптимізацією, але це справді вражаючий результат, який умовно можна перевести у 1.5 дні активної роботи. Швидка зарядка теж порадувала – для поповнення акумулятора їй знадобиться лише година.

Хто б що не говорили, але Redmi Note 10 Pro – справжній зразок у своєму класі. Якщо відкинути великі габарити і проблеми з датчиком наближення, причепитися особливо нема до чого: є і хороша начинка, і гідна камера, і приємний у всіх відношеннях звук, і нормальна автономність. Все, що залишилося – це знайти якусь хорошу знижку, адже навіть майже через рік після старту продажів ціна апарату практично не знизилася. Актуальна ціна на українському ринку 8 999 гривень

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