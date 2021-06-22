Названо найпопулярніші моделі Android-смартфонів у червні 2021 року

Ринок смартфонів забитий сотнями моделей. Однак, попитом серед користувачів користуються лише обрані апарати. Обумовлено це різними моментами: маркетингом, співвідношенням ціни і якості, репутацією бренду і т.д. Які ж гаджети є найбільш популярними в червні 2021 року? Читайте статтю до кінця, щоб дізнатися.





№5 – Xiaomi Redmi 9A

Смартфон китайців користується величезним попитом. Це непоганий апарат для повсякденних завдань (посидіти в TikTok, позалипати в YouTube і т.д.). 6.53-дюймовий екран має роздільну здатність HD +, але з робочої відстані окремі пікселі в очі не кидаються. За автономність відповідає батарея ємністю 5000 мАг, якої вистачає на цілий день активного користування смартфоном.



№4 – Samsung Galaxy A52

Стильна новинка корейців з незвичайно оформленою основною камерою користується не меншим попитом, ніж її наступник. Все завдяки крутому AMOLED дисплею з частотою оновлення 90 Гц і процесором Snapdragon 720G. Також в арсеналі гаджета є адекватна квадрокамера 64 + 12 + 5 + 5 МП, а день-два автономної роботи забезпечує АКБ ємністю 4500 мАг. Вишенька на торті переваг пристрою – вологозахист корпусу за стандартом IP67.



№3 – Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – найдешевший смартфон на ринку з 120-герцовим AMOLED дисплеєм. На цьому його козирі не закінчуються. Він побудований на базі чіпсета Snapdragon 732G – це спритний процесор, який забезпечує плавну роботу при вирішенні побутових завдань і тягне сучасні ігри на найвищих графічних налаштуваннях. Все це доповнюється стереодинаміками, а також корпусом із захистом за стандартом IP53.



№2 – Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro – прокачана версія минулорічного бестселера. Апарат оснастили процесором Snapdragon 860, завдяки якому смартфон тягне найвимогливіші ігри на найвищих графічних налаштуваннях. Також він перейняв головні особливості попередника – 120-герцовий IPS дисплей і потужні стереодинаміки.



№1 – Samsung Galaxy S21

Флагман корейців однозначно сподобається тим, хто на дух не переносить лопатоподібні пристрою. За рахунок розмірів 151.7 × 71.2 × 7.9 мм він ідеально керується однією рукою. При цьому смартфон оснащений преміальним процесором Exynos 2100, а за його фотоможливості відповідає трійка сенсорів 12 + 12 + 64 МП, що видає деталізовані знімки з соковитими кольорами. 6.2-дюймовий екран, в свою чергу, має розгортку 120 Гц і FHD + роздільну здатність.

