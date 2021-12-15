Названо найбільш недооцінені смартфони 2021 року

У 2021 році було випущено чимало відмінних смартфонів , але далеко не всі з них стали популярними. Деякі моделі через високий цінник чи просту недовіру до бренду виявилися обділені увагою покупців. Низку таких пристроїв назвав портал Android Authority. До його списку увійшли:





Asus Zenfone 8

Poco F3 GT

Lenovo Legion Duel 2

Samsung Galaxy A52s

Vivo X70 Pro Plus

Sony Xperia 1 III

Після публікації цього переліку портал запитав у читачів, який смартфон на їхню думку незаслужено обділили увагою в 2021 році. У голосуванні пропонувалося вибрати один із гаджетів у цьому списку або запропонувати свій. Більшість учасників опитування (35%) дали свої голоси за Sony Xperia 1 III.

Нагадаємо, що це флагман, який було представлено ще у квітні. Він отримав 6,4-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 120 Гц. Всередині процесор Snapdragon 888, доповнений 12 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Основна камера представлена ​​трьома модулями на 12 Мп. Батарейка – 4500 мА · год. Є потужні стереодинаміки та можливість підключення до контролера DualShock 4.

Друге місце в голосуванні недооцінених пристроїв у компактного Asus Zenfone 8. На третьому рядку розташувався Vivo X70 Pro Plus. За ним йдуть Galaxy A52s, Poco F3 GT та ігровий монстр Lenovo Legion Duel 2. Ще користувачі називали Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III та Xperia 10 III .