Вчені вперше знайшли сплющену планету

Космічний телескоп «Хеопс» виявив першу сплющену екзопланету. Це гарячий Юпітер WASP-103b.





Гарячий Юпітер знаходиться приблизно за тисячу світлових років від Землі в сузір’ї Геркулеса. Він у два рази більший за Юпітер і в 1,5 рази важчий. Астрономів привабив вигляд планети, який получився через приливну деформацію.

Дослідники вирішили вивчити незвичайну форму екзопланети та з’ясували, що вона розтягується гравітаційними силами батьківської зірки.

Об’єкт знайшли ще в 2014 році і віднесли його до «гарячих Юпітерів», тому що він обертається навколо своєї батьківської зірки всього за один земний день і зазнає впливу інтенсивного зоряного випромінювання та сильної гравітації. Припливні сили, що випробовуються планетою, аналогічні тим, що викликає Місяць у земних океанах, проте все це відбувається в набагато більш екстремальній формі.

Через крайню близькість цієї планети до своєї зірки ми і раніше підозрювали, що там утворюються дуже потужні припливи, проте раніше ми не могли це перевірити. ______________________________________________ Ян Аліберт, професор астрофізики з Бернського університету у Швейцарії

Зіставивши дані, вони змогли виміряти деформацію планети. Такий аналіз було проведено вперше. З’ясувалося, що вона значно значніша, ніж у інших відомих космічних об’єктів.

Раніше за планетою WASP-103b вже спостерігали космічні телескопи “Хаббл” та “Спітцер”, але не змогли побачити деформацію.