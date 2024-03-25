Привіт з Марсу: марсіанський вертоліт вийшов на зв’язок через місяць тиші

Вертоліт Ingenuity (NASA) відновив свої польоти на Марсі після місячної втрати зв’язку із Землею. Літальний апарат “прокинувся” і пролетів 393 м, провівши в повітрі понад дві хвилини. Після довгого перебування на поверхні він піднявся на висоту 11,9 м і розвинув швидкість 20 км/год, демонструючи відмінну працездатність.

NASA повідомила про успішний 67-й політ Ingenuity у своєму пості в соціальних мережах. Перерва в польотах була пов’язана із сонячним з’єднанням, під час якого Марс опинився по інший бік від Сонця, що блокувало будь-який зв’язок із Землею.

Це явище відбувається кожні два роки (точніше, приблизно раз на 26 місяців) і впливає на марсіанські місії NASA. Це вже другий випадок протягом останньої місії, що включає марсохід Perseverance. Інші американські апарати – ровер Curiosity і три орбітальних зонди – працюють на Червоній планеті та поблизу неї набагато довше, успішно переживши кілька сонячних з’єднань.

Вражаюча працездатність Ingenuity

Ingenuity вразив своєю продуктивністю, ставши першим апаратом, який виконав керований політ на іншій планеті у квітні 2021 року. NASA планує розробити вдосконалені літальні апарати для майбутніх місій на Марс і супутник Сатурна Титан. Нещодавно агентство провело тестові випробування Ingenuity-2.

Вертоліт прибув на Марс як технологічний демонстратор для п’яти пробних польотів. Але після тривалої успішної роботи команда JPL використовує його для аерофотозйомки марсіанської поверхні за допомогою бортової камери. Ці знімки використовуються для прокладання безпечних і ефективних маршрутів для Perseverance – перевага, недоступна попереднім місіям на марсіанську поверхню Curiosity, Spirit і Opportunity.

Perseverance продовжує досліджувати марсіанську поверхню в пошуках доказів існування стародавнього мікробного життя. Вчені планують відправити деякі із зібраних зразків на Землю для детального аналізу.