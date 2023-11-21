У мережі показали електричні дерева: що це

Американська компанія New World Wind винайшла залізні дерева, які виробляють електрику. Про це повідомляє видавництво Yanko Design.

Новинка являє собою гібридну електростанцію, стилізовану під дерево. Пелюстками виступають особливі конуси, які крутяться на вітрі і за рахунок обертання виробляють енергію. За бажанням, клієнт може оснастити дерево сонячними панелями, щоб електрики було більш

Найдешевше дерево тільки з вітряними пелюстками може виробляти від 10 кВт електрики. “Флагманські” моделі з сонячними панелями – набагато більше.

Залізне дерево може розміщуватися де завгодно: у парках, на площах, уздовж доріг, біля лікарень, навчальних закладів або навіть під’їздів житлових квартир. Використовувати дерево можна по-різному: живити найближчі ліхтарі, світлофори, камери, заряджати електричні авто, живити будинок у разі вимкнення світла.

Згідно з джерелом, по всьому світу встановлено 130 дерев від New World Wind. Їх можна зустріти в США, ОАЕ, Франції, Мексиці, Португалії, Іспанії, Канаді, Нідерландах, Австралії і не тільки.

Електричне дерево можна як купити, так і взяти в лізинг. Ціна – від 50 990 євро. Клієнт може вибрати не тільки спосіб видобутку енергії (тільки вітряний або вітряний плюс сонячний), а також колір і дизайн дерева, щоб воно гармонійно поєднувалося з оточенням.