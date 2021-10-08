Стало відомо, чи впливає на бджіл мобільний зв’язок

В останні кілька років з’явилася ціла серія стійких міфів, які часто обговорюються серед читачів нашого порталу. Один з них – це вплив мобільного зв’язку на бджіл. На просторах інтернету можна знайти безліч статей і роликів, в яких доводяться випадки масового вимирання бджіл і їх міграція через появу стільникових станцій.





Прихильники цієї теорії стверджують, що мобільний зв’язок працює на тих самих частотах, що і спілкуються бджоли між собою. Це нібито заважає їх спілкуванню, збиває орієнтацію і навіть призводить до порушення роботи нервової системи комах.

Але ми пропонуємо поглянути на всі ці факти під іншим кутом. Взагалі, більшість брехливих теорій будується на притягненні різних обставин одна до одної, які насправді взагалі не пов’язані. А якщо це ще підкріпити думкою якогось псевдовченого з неіснуючого університету в США, то можна знімати цілі передачі і транслювати на центральних телеканалах.

Насправді, мобільний зв’язок існує в нашій країні вже більше 20 років. Причому, вже тоді в розпорядженні операторів були найпопулярніші і далекобійні діапазони 900 і 1800 МГц. Тобто покриття стільникових мереж в Україні існує 2 десятиліття, але про шкоду бджолам раптом заговорили тільки 2 роки тому.

Стільникові станції в Україні існують більше 20 років

Давайте спробуємо пригадати: а що ж сталося в 2019-2020 роках? Можливо запустили якийсь новий стандарт мобільного зв’язку або ввели в роботу нову технологію? Але ж ні. 3G активно розвивався в 2010-2012 роках, а 4G – в 2016-2017. Єдине, що сталося 2 роки тому – мобільні мережі 5G стали активно будувати в деяких країнах. Але не в Україні.

Якраз саме з появою станцій 5G деякі псевдовчені вирішили пов’язати різке скорочення популяції бджіл. Але до цих пір в нашій країні їх майже не існує (окрім тестових). Тому вплинути новий стандарт на бджільництво в нашій країні не міг ніяк.

Станції 5G можуть ставити в центрах великих міст, а не на пасіках

Ще один залізобетонний доказ у відсутності зв’язку мобільних станцій і бджіл – це безперервно зростаюча пропозиція меду. Особисто мені пропонує купити мед буквально кожен другий зустрічний, у якого є родичі – бджолярі. На роботі, в соціальних мережах, навіть в чаті дитячого садка. І що найцікавіше ціни цих пропозицій не ростуть рік до року, що говорить про зростання пропозиції.

До того ж особисто я сам бачив безліч пасік розташованих в безпосередній близькості від веж і опор для антен мобільних станцій. Вже на них то проблеми з’явилася б в першу чергу, якби такий взаємозв’язок існував.

Всі факти говорять, що мобільний зв’язок ніяк не впливає на бджіл. А всі домисли грунтуються на псевдонаукових теоріях і притягненні обставин одна до одної.