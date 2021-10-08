Microsoft розповіла, як встановити Windows 11 в обхід власних обмежень: є шанс угробити ПК

Microsoft випустила короткий посібник з встановлення новітньої Windows 11 на комп’ютери із застарілим «залізом». Тепер власники машин без модуля TPM 2.0 і з невідповідними процесорами зможуть перейти з Windows 10 на «одинадцяту» – для цього буде потрібно лише додати один новий ключ до реєстру. Втім, використовувати власний же спосіб Microsoft не рекомендує – це може бути небезпечно.





Хак, схвалений Microsoft

Microsoft офіційно дозволила встановлювати свою новітню операційну систему Windows 11 на комп’ютери, що не відповідають мінімальним вимогам. Корпорація опублікувала на інтернет-сторінці підтримки продукту інструкцію з обходу деяких обмежень, що перешкоджають відновленню «десятки» до Windows 11.

Запропонований Microsoft метод передбачає правку системного реєстру і дозволяє встановити нову ОС на деякі машини без активованого модуля TPM 2.0 і з процесором, який не входить в список офіційно підтримуваних системою. Варто мати на увазі, що модуль TPM 1.2 все одно знадобиться.

TPM (Trusted Platform Module) – модуль, який використовується для зберігання криптографічних ключів в комп’ютерах. Він, зокрема, може бути виконаний у вигляді окремого чіпа, що встановлюється на материнську плату. Також існує його програмна реалізація TPM – fTPM.

Microsoft розповіла, як встановити Windows 11 на непідтримуване «залізо». Робити це доведеться на свій страх і ризик

На сторінці підтримки «Способи встановлення Windows 11» підкреслюється, що Microsoft не рекомендує інсталяцію Windows 11 на пристрої, які не відповідають мінімальним системним вимогам. Відповідальність за результат такого апгрейду покладається на самого користувача.

«Ваш пристрій може працювати неправильно через проблеми сумісності. Пристрої, які не відповідають цим вимогам, більше не будуть гарантовано отримувати оновлення, включаючи оновлення безпеки», – попереджає Microsoft.

На думку журналістів видання Bleeping Computer, Microsoft зробила цей крок, щоб не змушувати користувачів застосовувати сторонні інструменти (скрипти) обходу вимог по TPM і процесорах. Такі почали з’являтися в мережі задовго до релізу Windows 11, який відбувся 5 жовтня 2021 р. Раніше Microsoft обіцяла закривати лазівки, які використовуються подібними утилітами.

Спосіб обходу обмежень

Запропонований Microsoft спосіб обходу обмежень досить простий. Користувачеві знадобиться тільки вбудований в систему редактор реєстру (regedit.exe), доступ в інтернет і вільний зовнішній носій.

Запустивши програму Regedit, необхідно знайти з її допомогою в системному реєстрі розділ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup. Далі в ньому слід створити новий параметр типу DWORD з назвою AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU і значенням 1.

Після цього потрібно створити інсталяційний носій Windows 11 за допомогою спеціального інструменту, доступного для завантаження на сайті Microsoft (Media Creation Tool). В якості носія можна використовувати USB-флешку або DVD.

Потім необхідно перезапустити комп’ютер і завантажитися з носія для встановлення. Тепер програма установки Windows 11 не перевірятиме «залізо» на відповідність мінімальним вимогам в частині версії модуля TPM і моделі процесора.

Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці підтримки, користувачі, які вирішили таким чином проігнорувати рекомендації Microsoft щодо мінімальних вимог, можуть нарівні з іншими вибрати один з трьох варіантів встановлення Windows 11: «Повне оновлення», при якому зберігаються особисті файли, драйвери, програми та налаштування системи; «Зберігати тільки дані» – аналогічно попередньому варіанту за виключенням додатків і налаштувань, що не зберігаються; «Чиста установка» – інсталяція Windows 11 «з нуля», без збереження компонентів Windows 10 і призначених для користувача даних.

Microsoft попереджає, що маніпуляції з системним реєстром ризиковані і можуть привести до повної непрацездатності системи.

У вересні 2021 р. GSMinfo писав, що Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на ПК з застарілим «залізом» на свій страх і ризик, без можливості отримувати будь-які оновлення системи в майбутньому.

Вимоги Windows 11 до «заліза»

Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці з системними вимогами до Windows 11, на момент публікації даного матеріалу нова ОС Microsoft як мінімум вимагає двоядерний 64-розрядний процесор з тактовою частотою 1 ГГц (AMD Ryzen 2000 або новіше; Intel Core восьмого покоління або новіше); 4 ГБ оперативної пам’яті, жорсткий диск або SSD об’ємом 64 ГБ, модуль TPM 2.0, UEFI з підтримкою безпечного завантаження, відеоадаптер з підтримкою DirectX 12.

Для порівняння: Windows 10 потребує 1 ГБ оперативної пам’яті і 32-гігабайт для носія інформації. Настільки жорстких вимог до процесора і наявності модуля TPM, як у Windows 11, немає.

Примітно, що після анонсу нової Windows 11, який відбувся 24 червня 2021 року в світі різко зріс попит на модулі TPM 2.0. Закономірно підскочили і ціни, причому багаторазово.

В кінці липня 2021 р. Microsoft уточнила, що в деяких випадках Windows 11 зі схвалення компанії зможе поставлятися з налаштуваннями, що не вимагають активації модуля TPM. Видання Tom’s Hardware припустило, що таким чином Microsoft зберігає для себе можливість просувати свою новітню ОС на ринках, де TPM заборонені або не використовуються з інших причин.