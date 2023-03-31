Шахраї навчилися красти гроші українців через онлайн-співбесіди

Українців попередили про нову схему шахрайства, за якої зловмисники виманюють гроші, пропонуючи високооплачувану віддалену роботу.

За словами експертів з кібербезпеки, шахраї дзвонять із пропозицією про роботу під виглядом співробітників кадрових агентств і пропонують зідзвонитися по Skype або Zoom для перегляду презентації.

Потім вони просять перевірити активність банківського рахунку, на який нараховуватиметься зарплата. Жертву просять поділитися екраном, відкрити банківську програму та переказати гроші на рахунок свого мобільного телефону.

Після успішної транзакції шахрай пропонує жертві роботу та надсилає SMS-повідомлення для повернення коштів на банківський рахунок. Проте гроші йдуть до зловмисників. Фахівці зазначають, що зараз фіксуються випадки розкрадання у такий спосіб до 5000 гривень.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок використання незвичайних методів шахрайства.