Підписку PlayStation Plus можна отримати зі знижкою 50%
З 19 по 30 серпня усі власники консолей PlayStation, котрі на цей час не мають активної підписки на PlayStation Plus, зможуть придбати річну підписку з 50% знижкою. Ціна за 12 місяців складе всього 649 UAH. Оформити підписку можна за цим посиланням або ж у магазині PS Store у меню консолі.
З активною підпискою PlayStation Plus гравці щомісячно отримують бонусні ігри, 100 Гб хмарного сховища, можливість грати з друзями, де б вони не знаходились, а також додаткові знижки та доступ до ексклюзивних ігрових матеріалів.
Нагадаємо, що серпнева добірка безкоштовних ігор для підписників PS Plus буде доступна до 6 вересня та до неї увійшли:
- Hunter’s Arena: Legends (PS4 & PS5)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)
- Tennis World Tour 2 (PS4)
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