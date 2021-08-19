Softnews

Підписку PlayStation Plus можна отримати зі знижкою 50%

19.08.2021
Менше хвилини

З 19 по 30 серпня усі власники консолей PlayStation, котрі на цей час не мають активної підписки на PlayStation Plus, зможуть  придбати річну підписку з 50% знижкою. Ціна за 12 місяців складе всього 649 UAH. Оформити підписку можна за цим посиланням або ж у магазині PS Store у меню консолі.


З активною підпискою PlayStation Plus гравці щомісячно отримують бонусні ігри, 100 Гб хмарного сховища, можливість грати з друзями, де б вони не знаходились, а також додаткові знижки та доступ до ексклюзивних ігрових матеріалів.

Новини по темі

Нагадаємо, що серпнева добірка безкоштовних ігор для підписників PS Plus буде доступна до 6 вересня та до неї увійшли:

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
19.08.2021
Менше хвилини

Новини по темі

windows 11

Стало відомо, як можна безкоштовно потестувати Windows 11 без встановлення

19.08.2021

В Україні запрацював конкурент Monobank з 100 тисячами кредитного ліміту

19.08.2021

Названо найпопулярнішу користувальницьку прошивку для Android

18.08.2021

Яка стабілізація краще: оптична чи цифрова і навіщо вона взагалі потрібна

18.08.2021
Back to top button