Підписку PlayStation Plus можна отримати зі знижкою 50%

З 19 по 30 серпня усі власники консолей PlayStation, котрі на цей час не мають активної підписки на PlayStation Plus, зможуть придбати річну підписку з 50% знижкою. Ціна за 12 місяців складе всього 649 UAH. Оформити підписку можна за цим посиланням або ж у магазині PS Store у меню консолі.





З активною підпискою PlayStation Plus гравці щомісячно отримують бонусні ігри, 100 Гб хмарного сховища, можливість грати з друзями, де б вони не знаходились, а також додаткові знижки та доступ до ексклюзивних ігрових матеріалів.

Нагадаємо, що серпнева добірка безкоштовних ігор для підписників PS Plus буде доступна до 6 вересня та до неї увійшли: