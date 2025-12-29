Microsoft пришвидшила «Провідник» у Windows 11: система споживатиме менше пам’яті

Корпорація Microsoft заявила про важливу оптимізацію роботи файлового менеджера «Провідник» (File Explorer). Як повідомляє видання Windows Latest, розробники навчили програму споживати менше ресурсів комп’ютера.

Нововведення, яке вже тестується у збірці Windows 11 Build 26220.7523, вирішує проблему дублювання процесів. Раніше система пошуку, побудована на базі індексатора Windows, могла помилково повторно індексувати вже оброблені файли, що призводило до підвищеного навантаження на оперативну пам’ять. Тепер «Провідник» автоматично видалятиме такі дублюючі операції.

Завдяки цій зміні Windows стане економніше витрачати системні ресурси. Експерти зазначають, що впровадження цієї функції для широкого загалу відбудеться вже незабаром: оновлення очікується в останній тиждень січня або протягом лютого.