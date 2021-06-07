Мало відома функція Wi-Fi Calling дозволить телефонувати, навіть коли зовсім немає зв’язку

В останні роки мобільні оператори почали активно просувати корисну, але ще маловідому послугу, яка дозволяє здійснювати дзвінки без участі мобільної мережі. Нова технологія Wi-Fi Calling допомагає залишатися на зв’язку навіть там, де мережа не ловить сигнал.





Принцип дії

Функція була створена відомою міжнародною компанією Ericsson. За допомогою даної технології можна дзвонити і відправляти смс, використовуючи підключення до локальної мережі інтернет навіть в тих місцях, де відсутній зв’язок мобільних операторів.

В даний час нікого не здивувати тим, що дзвінки можна здійснювати через месенджери.

Однак це не кожному підходить. Оскільки не всі абоненти користуються цими додатками, або виникла ситуація, коли зв’язок відсутній або потрібно зателефонувати на стаціонарний або екстрений номер.

Іноді функцію Wi-Fi Calling плутають з усіма відомою VoLTE. Технології вирішують аналогічні завдання, але першій для роботи не потрібен мобільний зв’язок, а другій необхідно, щоб він був присутній.

Як підключити

Щоб активізувати послугу Wi-Fi Calling на смартфоні, зайдіть в системі Андроїд в «Налаштування-Підключення-Дзвінки по Wi-Fi».

Для системи Apple виберете пункти меню «Налаштування-Телефон-Виклики». Потім зайдіть на вкладку «Виклики по Wi-Fi» і включіть важіль функції.

Після активації дії в налаштуваннях телефону апарат сам почне перемикатися між діючими станціями. Наприклад, при знаходженні в приміщенні з доступним бездротовим інтернетом смартфон буде здійснювати дзвінки за допомогою локальної мережі.

При перериванні сигналу інтернету автоматично перемикається на діючу мережу оператора і навпаки. Визначити спосіб зв’язку можна по рядку стану смартфона. Ви побачите відповідний значок з назвою мережі.

Плюси Wi-Fi Calling

Сучасна технологія буде корисна працівниками офісів, розташованих на верхніх поверхах висоток, де утруднений прийом мобільної мережі.

Також ця функція може бути потрібна в компаніях, що працюють на цокольному поверсі, де зовсім немає з’єднання, або жителями дач, заміських котеджів, розташованих у віддалених від мобільних веж населених пунктах.

При цьому в приміщенні повинен бути проведений кабельний інтернет.

Така послуга виявиться необхідною в роумінгу. Перебуваючи далеко від дому, ви зможете зв’язуватися зі своїми близькими без додаткових витрат за тарифом. Головне, щоб в готелі був доступний бездротовий інтернет.