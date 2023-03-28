Мережу підірвало фото Папи Франциска у пуховику. Його згенерувала Midjourney

На вихідних у Twitter завірусилося зображення Папи Римського Франциска в об’ємному пуховику, яке дуже швидко поширилося іншими соцмережами, тому що користувачі повірили, що воно справжнє. Насправді це зображення разом із добіркою схожих знімків вперше опублікували на Reddit, і воно є результатом роботи АІ-генератора Midjourney.

Якщо придивитися ближче, можна помітити, що нейромережа не дуже добре впоралася з правою рукою Папи Римського.

Проте понад 240 тис. людей, взявшись на участь в опитуванні, підтвердили, що жодної краплі не сумнівалися в реальності цього фото. Після викриття фейку думка громадськості вдало висловила модель Кріссі Тейген: «Я вважала, що зображення з папою у пуховику справжнє, і навіть не задумалося про інше. Немає жодних шансів, що я виживу за технологій майбутнього».

Що цікаво, за допомогою Midjourney в аналогічний пуховик можна «одягти» будь-яку історичну фігуру. Наприклад, ось так виглядає модний 16 президент США Авраам Лінкольн.