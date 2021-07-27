Мільйони користувачів позбавили можливості перейти на Windows 11

Microsoft вирішила блокувати встановлення Windows 11 на несумісні з нею ПК. Вона збирається закрити всі лазівки, що дозволяють обійти обмеження по «залізу», до виходу стабільної версії ОС. Windows 11 відома своїми завищеними системними вимогами. Бажання перейти на неї для багатьох виллється у великі витрати на придбання нового ПК.





Windows 11 не для всіх

Корпорація Microsoft вирішила повністю виключити можливість встановлення її нової ОС Windows 11 на комп’ютери, що не відповідають її системним вимогам, пише Windows Central. Обмеження набудуть чинності з виходом стабільної збірки системи. В даний час Windows 11 доступна тільки бета-тестерам. Реліз її фінальної версії відбудеться ближче до кінця 2021 року.

Заява про своє бажання не допустити встановлення Windows 11 на ПК з невідповідним «залізом» компанія зробила через два тижні після виявлення «лазівки», що дозволяє ставити нову ОС навіть на дуже давні комп’ютери з використанням командного рядка і реєстру. У реєстрі потрібно створити кілька додаткових параметрів, після чого Windows 11 можна буде поставити навіть на ПК 20-річної давності.

GSMinfo писав, що Windows 11 отримала високі для простої операційки системні вимоги. Маючи в своєму розпорядженні мінімальні відмінності від Windows 10, вона вимагає, щоб в ПК був встановлений хоча б 64-гігабайтний накопичувач. При цьому обсяг оперативної пам’яті не повинен бути менше 4 ГБ. Також обов’язково повинен бути присутнім модуль захисту TPM 2.0. Крім цього, Windows 11 підтримує виключно процесори Intel Core як мінімум восьмого покоління або AMD Ryzen 2000 і новіше. Є підтримка і ряду ARM-чіпів, але вона в сучасних реаліях, коли 99% ПК і ноутбуків працюють на процесорах AMD або Intel, майже ні на що не впливає.

Microsoft заявила, що заблокує власникам застарілих (на її думку) комп’ютерів всі можливості для установки Windows 11 або оновлення до неї з більш ранніх версій Windows. «Ми знаємо, що це відстій (it sucks – англ), що деякі не матимуть права на Windows 11. Але важливо пам’ятати, що причина, по якій ми робимо це, полягає в тому, щоб пристрої були більш продуктивними і безпечними», – заявили Microsoft.

Без стеження не обійдеться

Визначити, чи підходить комп’ютер користувача під вимоги Windows 11, Microsoft дійсно може. Як пише WindowsLatest, для цього вона активізує функцію збору телеметрії – таку ж, як вона вбудувала в Windows 10 для збору даних користувача, і яку багато блокують за допомогою стороннього ПЗ.

Якщо комп’ютер з тих чи інших причин не буде відповідати вимогам нової ОС, «Центр оновлення Windows» видасть відповідне попередження.

Microsoft поки не уточнює, які саме способи обходу обмежень на встановлення Windows 11 вона виявила і буде блокувати. Згадала вона лише спосіб з використанням групових політик.

«Групова політика не дасть вам обійти обмеження апаратного забезпечення для встановлення Windows 11. Ми заблокуємо вам можливість оновлення вашого пристрою, оскільки дійсно хочемо, щоб ваші пристрої залишалися безпечними», – заявили розробники Windows 11.

Обмеження поки можна обійти

На початку липня 2021 р ми вже писали про виявлення поки ще робочого способу обходу обмежень Microsoft. Він дозволяє на етапі інсталяції Windows 11 відключити перевірку сумісності «заліза». Для цього потрібно запустити програму установки (з папки або шляхом створення завантажувального носія і завантаження з нього). Далі потрібно вибрати потрібну версію ОС із запропонованого списку, після чого інсталятор видасть попередження про несумісність «заліза» комп’ютера до вимог системи.

Відразу після цього необхідно викликати командний рядок комбінацією клавіш “Shift + F10” і в ній ввести команду “regedit” без лапок. Запуститься редактор реєстру, в якому потрібно перейти по шляху “HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup” і створити в ньому новий розділ “LabConfig” (з урахуванням регістру).

У цьому розділі потрібно створити три 32-бітних параметра DWORD і привласнити кожному з них значення “1”. Параметри повинні називатися “BypassTPMCheck”, “BypassRAMCheck” і “BypassSecureBootCheck”.

Після цього потрібно вийти з редактора реєстру і закрити вікно командного рядка, а у вікні з попередженням про несумісність, яке залишиться на екрані, натиснути кнопку назад (зліва вгорі). Потім треба буде почати процедуру встановлення заново, і ніяких повідомлень про несумісність більше не з’явиться.

Поки невідомо, чи збережеться ця «лазівка» в стабільній версії Windows 11.

Як уникнути витрат на нове «залізо»

У разі якщо Microsoft дійсно вирішить заважати власникам застарілих ПК переходити на свою нову ОС, то варіантів у них залишиться небагато. Їм доведеться або вкластися в покупку нового комп’ютера або апгрейдити наявний, або залишитися на нинішній версії Windows.

Перехід на Windows 11 можливий з Windows 10 і Windows 7, хоча в останньому випадку це призведе до втрати всієї інформації в пам’яті комп’ютера. Апдейт з більш ранніх версій не підтримується.

ОС Windows 7 не підтримується самою Microsoft з січня 2020 р проте розробники програм, включаючи браузери, як і раніше адаптують свою ПЗ під неї. Її можна оновити до Windows 10, і тут головне, щоб для наявного «заліза» існували драйвера для цієї ОС.

Ті ж, хто в даний час користується Windows 10, можуть ігнорувати Windows 11, щонайменше, до 25 жовтня 2025 р До цього дня Microsoft гарантовано буде підтримувати і оновлювати Windows 10. Інші розробники, ймовірно, теж не стануть припиняти її підтримку в найближчі роки, оскільки не хочуть втратити мільйонів потенційних користувачів. В даний час Windows 10 – це найпопулярніша версія Windows в світі. Згідно StatCounter, в червні 2021 року вона була встановлена на 78,89% всіх існуючих Windows-пристроїв.