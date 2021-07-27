Як українські магазини заробляють на прострочених продуктах

Як ви думаєте, що у великих продуктових супермаркетах роблять з простроченою продукцією? Згідно із законом продукти харчування з вичерпаним терміном придатності необхідно утилізувати на спеціальних полігонах. Але така утилізація несе великі фінансові витрати.





Якщо торговельна мережа вже зазнала збитків, не встигнувши продати товар до закінчення терміну придатності, то навряд чи буде додатково витрачатися на дорогу переробку прострочення.

А як же перевірки?

Контроль за торговими мережами здійснюється у встановлений час і не частіше 1 разу на 3 роки. Дата такої перевірки повідомляється заздалегідь і у співробітників магазину є час, щоб до неї підготуватися. Тому порушення легко усунути. Навіть якщо перевірка відбудеться несподівано, магазин не закриють, а лише оштрафують на смішну для нього суму. Навіть невеликому продуктовому магазину стає невигідно утилізувати прострочену продукцію, не кажучи вже про великі мережі.

Що роблять з простроченням?

Найчастіше його просто залишають на полицях серед свіжих продуктів. Далеко не всі покупці звертають увагу на дату виробництва. Особливо дієвим цей спосіб виявляється у великих мережевих магазинах, де купівельний потік великий.

Якщо супермаркет має свою кухню і виробляє як напівфабрикати, так і готову продукцію – салати, випічку, десерти, то будьте впевнені – все прострочення йде туди!

Свіжа охолоджена риба в супермаркеті часто виявляється розмороженою, у якої пройшов термін придатності. Навіть якщо вона вже починає псуватися, таку рибу промиють за допомогою розчину соди або оцту і виставлять на продаж у якості свіжозловленої. Дорогу океанічну рибу ні за що не викинуть, навіть якщо вона протухнула, а реанімують, усунувши запах за допомогою аміаку. Якщо це не допоможе – рибу закоптять. Запах рідкого диму усуне будь-який неприємний запах і рибу можна буде продати за гарною ціною. Так само роблять і з куркою, прострочені, а іноді і вже протухнуті тушки птиці відправляються на копчення.

Беззалишкове виробництво

З простроченого м’яса великі супермаркети, що мають власне виробництво, роблять пельмені та котлети. А магазини поменше, у яких виробництва немає просто здають прострочення недобросовісним перекупникам. Іноді прострочення закуповують кафе та їдальні. Занадто дешева ціна на бізнес-ланч, практично 100% гарантія того, що для приготування використовувалися не свіжі, а прострочені продукти, закуплені за зниженою ціною.

Сири очищають від цвілі, а засохлу обвітрену ковбасу промивають, змащують олією і перетворюють в нарізку. Звичайно ж після таких маніпуляцій проставляються нові терміни придатності. Якщо вам дуже «пощастить» – можете навіть зустріти продукцію з майбутнього з виробництвом датованим завтрашнім днем.

Уберегти себе від придбання таких продуктів досить складно. Перед приготуванням їжі, завжди пробуйте те, що потрапить вам на стіл. І якщо смак вам здасться кислуватим або продукт матиме дивний не властивий йому присмак, радимо не ризикувати своїм здоров’ям і не вживати його в їжу.