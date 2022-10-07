Названо речі, на які треба звертати основну увагу при виборі смартфону

Як же багато сьогодні смартфонів, ще більше лише рекомендацій: «Як обрати телефон, які параметри мають значення?». Порад дуже багато, але частина з них реально не несе корисної інформації. Хтось звертає увагу на дизайн, комусь важлива камера, що хтось женеться за брендом. Як зробити реально вигідну покупку? Що з порад можна пропустити. А на що звернути увагу, читайте далі.

Поради при виборі смартфона

Новий смартфон — це не лише спосіб комунікації, це ще й бібліотека, музичний програвач, відеопрогравач, фотоапарат, інструмент для заробітку. Звісно, обираючи новий гаджет, понад усе людина хоче, щоб він відповідав усім вимогам: зовнішній вигляд, функціонал.

Що важливо, а що ні:

Діагональ екрана — часто можна зустріти інформацію, що телефон має зручно лежати у долоні, тому занадто велика діагональ не завжди потрібна. Сьогодні смартфони мають діагональ екрана від 6,1 до 6,7 дюйма у більшості випадків. Наприклад, 10 років назад про такі ніхто й не мріяв, користувалися скромнішими моделями. Сьогодні в долонях тримають смартфони вдвічі більші. На таких екранах зручно читати та дивитись відео. Тому діагональ не така вже й важлива по суті. Краще звернути увагу на тип матриці дисплея та передачу кольору. Кращі варіанти це OLED (на основі AMOLED) та IPS/LTPS (на основі LCD) чи Retina.

Матеріал корпусу — пластик, метал чи скло. Інформації у мережі багато, але до практичності це не має жодного відношення. Це більше маркетинговий хід компаній-виробників, ніж щось дійсно корисне, на що варто звернути увагу при покупці. Можна брати те, що подобається.

Кількість ядер у процесорі — характеристика важлива і вказує на якість процесора. Чим вище цифра, тим реально кращий телефон…так багато хто думає, але насправді кількість ядер та частота процесора не впливають на продуктивність телефона. Краще звернути увагу на «відгук» стандартних програм, наприклад, за скільки секунд відкривається телефонна книга після того, як на неї тапнути. Якщо все завантажується та відкривається миттєво — це сучасний, потужний пристрій.

Операційна система — реально важлива характеристика. Лідери на ринку: Android та iOS. При виборі телефона звертайте увагу на модель ОС, чим вона новіша, тим краще. ОС Android 13 випущена в серпні 2022 року, та iOS 16, представлена у вересні 2022 року. В обох випадках 12, 10 та біль ранні версії застарілі.

Заряд батареї — місткість АКБ дійсно важлива. Чим більший показник, тим довше можна використовувати смартфон на одному заряді. Окрім місткості важливо звернути увагу на те, чи підтримує модель телефона швидку зарядку. У 2022 краще обирати саме такі пристрої.

Камера — бувають моделі смартфонів, де показник камери може вразити своїми пікселями, а фото та відео все одно будуть «слабенькими». Тому окрім кількості Мп варто звернути увагу на наявність стабілізатора та допоміжних сенсорів (фокусування, зум, мікрознімання, ширококутова камера тощо). Важливо ознайомитись із розширенням сенсорів на телефоні. Саме від них залежить якість зображень .

Обсяг пам’яті — для ОЗУ важливий показник, для всього іншого не дуже. По-перше, у більшість смартфонів можна вставити карту пам’яті. По-друге, можна користуватись хмарними сховищами, на яких зберігають фото, відео, документи та навіть додатки.

Є люди, які вважають, що бали на Antutu говорять про якість смартфона. Це один із найстаріших та найвідоміших бенчмарків для тестування телефонів та планшетів. У 2020 році цей додаток видалили з Google Play через махінації деяких брендів. Тому краще не вірити у його чесніть, а покладатись на власні враження від сучасних пристроїв.